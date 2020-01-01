Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Самый сексуальный мужчина 2020 года" Майкл Б.Джордан впервые показал свою девушку

Комментариев: 0
Актер Майкл Б.Джордан поделился в соцсети редкими кадрами со своей возлюбленной.
"Самый сексуальный мужчина 2020 года" Майкл Б.Джордан впервые показал свою девушку
"Самый сексуальный мужчина 2020 года" Майкл Б.Джордан впервые показал свою девушку

Знаменитый американский актер Майкл Бакари Джордан, который в 2020 году получил звание самого сексуального мужчины по версии People, впервые показал подписчикам свою любимую девушку.

Читай также: Жизель Бюндхен возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира

На своей странице в Инстаграм 33-летняя звезда фильмов “Черная пантера“ и “Крид: Наследие Рокки“ подтвердил слухи о том, что он встречается с дочерью американского комика и телеведущего Стива Харви, 24-летней Лори Харви.

Джордан и его молодая возлюбленная одновременно опубликовали на своих страницах в Инстаграм общие фотографии. На снимках можно увидеть, как влюбленные позировали в темноте на фоне светящейся елки. Оба решили оставить кадры без подписи.

"Самый сексуальный мужчина 2020 года" Майкл Б.Джордан впервые показал свою девушку
instagram.com/loriharvey
"Самый сексуальный мужчина 2020 года" Майкл Б.Джордан впервые показал свою девушку
instagram.com/michaelbjordan
"Самый сексуальный мужчина 2020 года" Майкл Б.Джордан впервые показал свою девушку
instagram.com/michaelbjordan

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Майкл Б. Джордан, самый сексуальный мужчина 2020, самый сексуальный мужчина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь