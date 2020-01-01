Актер Майкл Б.Джордан поделился в соцсети редкими кадрами со своей возлюбленной.

Знаменитый американский актер Майкл Бакари Джордан, который в 2020 году получил звание самого сексуального мужчины по версии People, впервые показал подписчикам свою любимую девушку.

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На своей странице в Инстаграм 33-летняя звезда фильмов “Черная пантера“ и “Крид: Наследие Рокки“ подтвердил слухи о том, что он встречается с дочерью американского комика и телеведущего Стива Харви, 24-летней Лори Харви.

Джордан и его молодая возлюбленная одновременно опубликовали на своих страницах в Инстаграм общие фотографии. На снимках можно увидеть, как влюбленные позировали в темноте на фоне светящейся елки. Оба решили оставить кадры без подписи.

"Самый сексуальный мужчина 2020 года" Майкл Б.Джордан впервые показал свою девушку instagram.com/loriharvey

"Самый сексуальный мужчина 2020 года" Майкл Б.Джордан впервые показал свою девушку instagram.com/michaelbjordan

"Самый сексуальный мужчина 2020 года" Майкл Б.Джордан впервые показал свою девушку instagram.com/michaelbjordan

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