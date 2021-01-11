Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Злата Огневич впечатлила своей сексуальностью в обтягивающем платье instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в силуэтном платье с разрезом от бедра, которое оголяет плечи и стройные ножки артистки. Длинный наряд подчеркнул роскошную фигуру звезды, а раскрепощенные позы придали кадрам нотку пикантности. Свой образ Злата дополнила распущенными волнистыми волосами и сдержанным макияжем.

Сексуальные снимки Огневич дополнила строками из своей песни, которые написала под публикацией:

«І так буває, про все забуваю,

З Тобою- літаю».

Поклонники восхитились фигурой Златы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ты очаровательная». «Вы в своем репертуаре, безумно красивая». «Злата, вы прекрасна». «Ты супер». «Огонь». «Идеал нежности». «Сказочная принцесса».

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