Злата Огневич впечатлила своей сексуальностью в обтягивающем платье
Читай также: «Безумно сексуальная»: Настя Каменских в бикини показала свою фигуру со всех ракурсов
Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в силуэтном платье с разрезом от бедра, которое оголяет плечи и стройные ножки артистки. Длинный наряд подчеркнул роскошную фигуру звезды, а раскрепощенные позы придали кадрам нотку пикантности. Свой образ Злата дополнила распущенными волнистыми волосами и сдержанным макияжем.
Сексуальные снимки Огневич дополнила строками из своей песни, которые написала под публикацией:
«І так буває, про все забуваю,
З Тобою- літаю».
Поклонники восхитились фигурой Златы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Ты очаровательная».
«Вы в своем репертуаре, безумно красивая».
«Злата, вы прекрасна».
«Ты супер».
«Огонь».
«Идеал нежности».
«Сказочная принцесса».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Светлана Лобода вместе с мамой похвастались шикарными фигурами
- Миша Романова засветилась в объятиях известного мужчины
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил