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Злата Огневич впечатлила своей сексуальностью в обтягивающем платье

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Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Злата Огневич впечатлила своей сексуальностью в обтягивающем платье
Злата Огневич впечатлила своей сексуальностью в обтягивающем платье
instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в силуэтном платье с разрезом от бедра, которое оголяет плечи и стройные ножки артистки. Длинный наряд подчеркнул роскошную фигуру звезды, а раскрепощенные позы придали кадрам нотку пикантности. Свой образ Злата дополнила распущенными волнистыми волосами и сдержанным макияжем.

Сексуальные снимки Огневич дополнила строками из своей песни, которые написала под публикацией:

«І так буває, про все забуваю,
З Тобою- літаю».

Поклонники восхитились фигурой Златы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ты очаровательная».

«Вы в своем репертуаре, безумно красивая».

«Злата, вы прекрасна».

«Ты супер».

«Огонь».

«Идеал нежности».

«Сказочная принцесса».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.01.2021, 10:40
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Ваще как-то пох.-й
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