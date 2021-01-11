«Безумно сексуальная»: Настя Каменских в бикини показала свою фигуру со всех ракурсов
Читай также: «Вам не стыдно?»: Соня Плакидюк обняла обнаженного парня
Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в ярко-желтом раздельном купальнике, который подчеркивает ее стройную фигуру. Артистка запечатлена на берегу моря, где без стеснения показывает свои упругие ягодицы, плоский животик и аппетитные ножки. Пляжный образ звезда дополнила распущенными волосами и ультрамодными солнцезащитными очками.
Под публикацией Настя написала, что наслаждается отдыхом:
«Моменты полной радости, расслабления и свободы».
Поклонники восхитились шикарным внешним видом Каменских, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Как всегда прекрасна и безумно сексуальна, моя госпожа».
«Какое яркое фото!»
«Суперская Настя, просто бомба».
«Ваау, какая красота!»
«Очень классная фигурка».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Светлана Лобода вместе с мамой похвастались шикарными фигурами
- Миша Романова засветилась в объятиях известного мужчины
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил