«Безумно сексуальная»: Настя Каменских в бикини показала свою фигуру со всех ракурсов

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Настя Каменских в бикини показала свою фигуру со всех ракурсов instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в ярко-желтом раздельном купальнике, который подчеркивает ее стройную фигуру. Артистка запечатлена на берегу моря, где без стеснения показывает свои упругие ягодицы, плоский животик и аппетитные ножки. Пляжный образ звезда дополнила распущенными волосами и ультрамодными солнцезащитными очками.

Под публикацией Настя написала, что наслаждается отдыхом:

«Моменты полной радости, расслабления и свободы».

Поклонники восхитились шикарным внешним видом Каменских, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Как всегда прекрасна и безумно сексуальна, моя госпожа». «Какое яркое фото!» «Суперская Настя, просто бомба». «Ваау, какая красота!» «Очень классная фигурка».

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