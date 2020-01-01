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«Вам не стыдно?»: Соня Плакидюк обняла обнаженного парня

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Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Соня Плакидюк обняла обнаженного парня
Соня Плакидюк обняла обнаженного парня
instagram.com/moi_sofism

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Эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На черно-белом кадре обнаженный парень сидит на стуле, в то время как знаменитость припала к его ногам. Телезвезда распустила свои длинные волосы и надела обруч.

Под публикацией Соня иронично ответила на самый популярный среди фолловеров вопрос:

«Ви часто просите розповiсти, як я доглядаю за своïм волоссям. Так ось..😜 В русалок свої секрети🏻‍♀️».

Некоторым поклонникам понравился соблазнительный кадр, а другие фанаты раскритиковали Плакидюк за излишнюю откровенность:

«Вам не стыдно сидеть возле мальчика?»

«Что-то не очень приятное фото».

«Боже мой, это восхитительно».

«А мне не понравилось, извините».

«Эстетично».

«Это невероятно красиво! Фотограф потрясающий».

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Источник: ivonа bigmir)net

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