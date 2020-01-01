«Вам не стыдно?»: Соня Плакидюк обняла обнаженного парня
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Эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На черно-белом кадре обнаженный парень сидит на стуле, в то время как знаменитость припала к его ногам. Телезвезда распустила свои длинные волосы и надела обруч.
Под публикацией Соня иронично ответила на самый популярный среди фолловеров вопрос:
«Ви часто просите розповiсти, як я доглядаю за своïм волоссям. Так ось..😜 В русалок свої секрети🏻♀️».
Некоторым поклонникам понравился соблазнительный кадр, а другие фанаты раскритиковали Плакидюк за излишнюю откровенность:
«Вам не стыдно сидеть возле мальчика?»
«Что-то не очень приятное фото».
«Боже мой, это восхитительно».
«А мне не понравилось, извините».
«Эстетично».
«Это невероятно красиво! Фотограф потрясающий».
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