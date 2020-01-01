«Вам не стыдно?»: Соня Плакидюк обняла обнаженного парня

Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Соня Плакидюк обняла обнаженного парня instagram.com/moi_sofism

Читай также: «Всегда хочу его»: полуголая Вера Брежнева сделала откровенное признание

Эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На черно-белом кадре обнаженный парень сидит на стуле, в то время как знаменитость припала к его ногам. Телезвезда распустила свои длинные волосы и надела обруч.

Под публикацией Соня иронично ответила на самый популярный среди фолловеров вопрос:

«Ви часто просите розповiсти, як я доглядаю за своïм волоссям. Так ось..😜 В русалок свої секрети🏻‍♀️».

Некоторым поклонникам понравился соблазнительный кадр, а другие фанаты раскритиковали Плакидюк за излишнюю откровенность:

«Вам не стыдно сидеть возле мальчика?» «Что-то не очень приятное фото». «Боже мой, это восхитительно». «А мне не понравилось, извините». «Эстетично». «Это невероятно красиво! Фотограф потрясающий».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: