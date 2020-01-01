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Горячий кадр: Каминская засветила роскошную грудь на фото

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Певица Слава Каминская позировала в роскошном образе с ярким макияжем .

Слава Каминская едва прикрыла пышную грудь
Слава Каминская едва прикрыла пышную грудь
instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта НеАнгелы Слава Каминская похвасталась роскошной грудью, чуть прикрыв ее одеждой. Знаменитость показала стильное фото с ярким макияжем.

Кадр Слава добавила в Инстаграм.

На снимке певица засветилась с роскошной прической и броским макияжем. Изюминкой фото стал акцент на пышную грудь Славы - бюст слегка прикрыт черной накидкой. Таким эффектным снимком Каминская проиллюстрировала пост об интернет-зависимости. 

Мой первый инста-детокс, хоть и был коротким, но очень вовремя и кстати.
Если описать вкратце: легкое желание полистать ленту заканчивается полным отрицанием онлайна🤣
Но! Я отдохнула и готова заспамить вашу ленту😂
А какой ваш рекорд игнорирования соцсетей? - написала Слава.

Слава Каминская едва прикрыла пышную грудь
Слава Каминская едва прикрыла пышную грудь
instagram.com/babaslavka

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Теги: Слава Каминская, грудь, фигура звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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