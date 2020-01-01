Горячий кадр: Каминская засветила роскошную грудь на фото
Читай также: Вот это фигура! Каменских показала стройные ножки в мини-шортах
Участница дуэта НеАнгелы Слава Каминская похвасталась роскошной грудью, чуть прикрыв ее одеждой. Знаменитость показала стильное фото с ярким макияжем.
Кадр Слава добавила в Инстаграм.
На снимке певица засветилась с роскошной прической и броским макияжем. Изюминкой фото стал акцент на пышную грудь Славы - бюст слегка прикрыт черной накидкой. Таким эффектным снимком Каминская проиллюстрировала пост об интернет-зависимости.
Мой первый инста-детокс, хоть и был коротким, но очень вовремя и кстати.
Если описать вкратце: легкое желание полистать ленту заканчивается полным отрицанием онлайна🤣
Но! Я отдохнула и готова заспамить вашу ленту😂
А какой ваш рекорд игнорирования соцсетей? - написала Слава.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил