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На пляже без верха: Горбунов и Осадчая подогрели интерес снимками из Дубая

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Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали свежие пляжные фото.

Горбунов и Осадчая заселфились на пляже
Горбунов и Осадчая заселфились на пляже
пресс-служба

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Звездные супруги - телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов - показали яркий кадр с отдыха в Дубае. Знаменитости заселфились на пляже.

Снимок пара разместила в Инстаграм.

В кадре Катя Осадчая позирует в черном раздельном купальнике, а Юрий Горбунов не боится жаркого "эмиратского" солнышка - и ходит по пляжу без футболки. Телеведущий засветил на фото стильную соломенную шляпу и очки от солнца. 

Одна голова добре-а дві краще! #зимовіканікули #сонце #море - написали звезды.

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Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов, браки звезд, фото в бикини
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Источник: ivonа bigmir)net

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