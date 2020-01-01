На пляже без верха: Горбунов и Осадчая подогрели интерес снимками из Дубая

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали свежие пляжные фото.

Горбунов и Осадчая заселфились на пляже пресс-служба

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Звездные супруги - телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов - показали яркий кадр с отдыха в Дубае. Знаменитости заселфились на пляже.

Снимок пара разместила в Инстаграм.

В кадре Катя Осадчая позирует в черном раздельном купальнике, а Юрий Горбунов не боится жаркого "эмиратского" солнышка - и ходит по пляжу без футболки. Телеведущий засветил на фото стильную соломенную шляпу и очки от солнца.

Одна голова добре-а дві краще! #зимовіканікули #сонце #море - написали звезды.

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