На пляже без верха: Горбунов и Осадчая подогрели интерес снимками из Дубая
Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали свежие пляжные фото.
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Звездные супруги - телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов - показали яркий кадр с отдыха в Дубае. Знаменитости заселфились на пляже.
Снимок пара разместила в Инстаграм.
В кадре Катя Осадчая позирует в черном раздельном купальнике, а Юрий Горбунов не боится жаркого "эмиратского" солнышка - и ходит по пляжу без футболки. Телеведущий засветил на фото стильную соломенную шляпу и очки от солнца.
Одна голова добре-а дві краще! #зимовіканікули #сонце #море - написали звезды.
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