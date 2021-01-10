Лобода показала кадры в откровенном наряде с концерта в ОАЭ

Певица Светлана Лобода надела на концерт в Дубае наряд, который обнажил ее грудь и ножки .

Лобода показала фигуру в прозрачном наряде instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода показала фото с концерта в Дубае и покорила сеть. Знаменитость надела для выступления откровенный наряд, подчеркнувший ее фигуру.

Кадры появились в Инстаграм.

Лобода позировала с длинными кудрявыми волосами. На артистке - мини-платье изумрудного оттенка с разрезами по бокам и чулки с блеском. Наряд позволяет рассмотреть длинные стройные ноги звезды и ее пышный бюст.

Практически год мы были лишены возможности встречи с вами и вот это чудо произошло прямо в Рождество- 7 января- в Дубае состоялся наш большой сольный концерт.

К сожалению, пока ситуация в мире не даёт нам оторваться в полную силу и танцевать всем залом, но танцевать сидя это тоже классный экспириенс.

Я была счастлива провести этот праздник с вами и, уверена, что мы отлично начали 2021-й, а значит, впереди нас ждёт много встреч, танцев и самой классной музыки❤️ - написала Ло.

Лобода показала фигуру в прозрачном наряде instagram.com/lobodaofficial

На Шер похожа)😊❤️

С длинными волосами особый шарм во внешности👍

Новый образ- кудряшки👍👍🔥

Талантищееееее, костюмы невероятно красивые❤️ - написали в сети.

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