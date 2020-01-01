Горячий кадр: Сексапильная Астафьева обнажила пышную грудь

Певица и модель Даша Астафьева распахнула на груди одежду .

Астафьева сверкнула голой грудью на фото instagram.com/da_astafieva

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Певица, модель, актриса Даша Астафьева оголила пышную грудь и поразила сеть.

Звезда снялась в расстёгнутой блузе.

Фото Астафьева добавила в Инстаграм.

В кадре артистка соблазнительно позирует в кресле.

На одном из фото виден пышный бюст Даши.

В посте Астафьева написала о книге, которую окончила читать. Также она упомянула о своей "страсти".

Я ревнивая безумно, - призналась звезда.

Астафьева сверкнула голой грудью на фото instagram.com/da_astafieva

Астафьева сверкнула голой грудью на фото instagram.com/da_astafieva

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