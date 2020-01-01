Горячий кадр: Сексапильная Астафьева обнажила пышную грудь
Певица и модель Даша Астафьева распахнула на груди одежду .
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Певица, модель, актриса Даша Астафьева оголила пышную грудь и поразила сеть.
Звезда снялась в расстёгнутой блузе.
Фото Астафьева добавила в Инстаграм.
В кадре артистка соблазнительно позирует в кресле.
На одном из фото виден пышный бюст Даши.
В посте Астафьева написала о книге, которую окончила читать. Также она упомянула о своей "страсти".
Я ревнивая безумно, - призналась звезда.
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