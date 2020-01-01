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Горячий кадр: Сексапильная Астафьева обнажила пышную грудь

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Певица и модель Даша Астафьева распахнула на груди одежду .

Астафьева сверкнула голой грудью на фото
Астафьева сверкнула голой грудью на фото
instagram.com/da_astafieva

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Певица, модель, актриса  Даша Астафьева оголила пышную грудь и поразила сеть.
Звезда снялась в расстёгнутой блузе.
Фото Астафьева добавила в Инстаграм.
В кадре артистка соблазнительно позирует в кресле.

На одном из фото виден пышный бюст Даши.

В посте Астафьева написала о книге, которую окончила читать. Также она упомянула о своей "страсти".

Я ревнивая безумно, - призналась звезда. 

Астафьева сверкнула голой грудью на фото
Астафьева сверкнула голой грудью на фото
instagram.com/da_astafieva

Астафьева сверкнула голой грудью на фото
Астафьева сверкнула голой грудью на фото
instagram.com/da_astafieva

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Теги: Даша Астафьева, ню, без белья
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Источник: Ivonа bigmir)net

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