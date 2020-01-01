Вот это фигура! Каменских показала стройные ножки в мини-шортах

Певица Настя Каменских покорила свежими фото с отдыха.

Каменских поразила стройными ножками в мини instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских поразила сеть свежими фото с курорта. Знаменитость показала длинные стройные ноги в коротком наряде.

Фото Каменских добавила в Инстаграм.

В кадре Настя позирует около деревянной конструкции, на которой расставлены вазоны. Одета звезда в белую летнюю блузу и мини-шорты, которые подчеркивают фигуру.

Живу моментом 🧡, - написала Каменских.

Каменских поразила стройными ножками в мини instagram.com/kamenskux

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