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Вот это фигура! Каменских показала стройные ножки в мини-шортах

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Певица Настя Каменских покорила свежими фото с отдыха.

Каменских поразила стройными ножками в мини
Каменских поразила стройными ножками в мини
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских поразила сеть свежими фото с курорта. Знаменитость показала длинные стройные ноги в коротком наряде.
Фото Каменских добавила в Инстаграм.
В кадре Настя позирует около деревянной конструкции, на которой расставлены вазоны. Одета звезда в белую летнюю блузу и мини-шорты, которые подчеркивают фигуру.

Живу моментом 🧡, - написала Каменских.

Каменских поразила стройными ножками в мини
Каменских поразила стройными ножками в мини
instagram.com/kamenskux

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Теги: Настя Каменских, фигура звезд, ноги
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Источник: Ivonа bigmir)net

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