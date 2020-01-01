Какая кошечка: Полуголая Дорофеева покорила сеть неко-ушками
Певица Надя Дорофеева выставила фото в пикантном наряде .
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Певица Надя Дорофеева в пикантном наряде покорила сеть. Звезда снялась с голой спиной и неко-ушками, которые любят фаны аниме.
Фото знаменитость добавила в Инстаграм.
В кадре Дорофеева позирует спиной к камере.
Она одета в откровенную майку молочного цвета, а неко-ушки дополняют образ. В руке Додо держит бокал.
Праздники не заканчиваются, пока есть @martini_ua 😏🥂 - написала Дорофеева.
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