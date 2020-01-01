Какая кошечка: Полуголая Дорофеева покорила сеть неко-ушками

Певица Надя Дорофеева выставила фото в пикантном наряде .

Дорофеева блеснула с милым аксессуаром и покорила сеть instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева в пикантном наряде покорила сеть. Звезда снялась с голой спиной и неко-ушками, которые любят фаны аниме.

Фото знаменитость добавила в Инстаграм.

В кадре Дорофеева позирует спиной к камере.

Она одета в откровенную майку молочного цвета, а неко-ушки дополняют образ. В руке Додо держит бокал.

Праздники не заканчиваются, пока есть @martini_ua 😏🥂 - написала Дорофеева.

Дорофеева блеснула с милым аксессуаром и покорила сеть instagram.com/nadyadorofeeva

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