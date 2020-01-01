Жена Монатика показала "горячее" фото с курорта
Ирина Монатик прогулялась по кромке воды в купальнике .
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Жена популярного певца, танцора Дмитрия Монатика показала кадры с семейного отдыха. Ирина Монатик снялась в купальнике, кокетливо обнажив бедра.
Фото Ирина Монатик выставила в Инстаграм.
В кадре она появляется в черном совместном купальнике и солнцезащитных очках. Ирина кокетливо изгибается, демонстрируя соблазнительные бедра.
☀️🌍❤️ С благодарностью и любовью наслаждаюсь каждым днём,подаренным свыше 🙏🏾🌍♥️♥️ - написала Ирина Монатик.
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