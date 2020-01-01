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Жена Монатика показала "горячее" фото с курорта

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Ирина Монатик прогулялась по кромке воды в купальнике .

Жена Монатика показала фигуру в купальнике
Жена Монатика показала фигуру в купальнике
instagram.com/irinamonatik

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Жена популярного певца, танцора Дмитрия Монатика показала кадры с семейного отдыха. Ирина Монатик снялась в купальнике, кокетливо обнажив бедра.

Фото Ирина Монатик выставила в Инстаграм.

В кадре она появляется в черном совместном купальнике и солнцезащитных очках. Ирина кокетливо изгибается, демонстрируя соблазнительные бедра.

☀️🌍❤️ С благодарностью и любовью наслаждаюсь каждым днём,подаренным свыше 🙏🏾🌍♥️♥️ - написала Ирина Монатик. 

Жена Монатика показала фигуру в купальнике
Жена Монатика показала фигуру в купальнике
instagram.com/irinamonatik

Жена Монатика показала фигуру в купальнике
Жена Монатика показала фигуру в купальнике
instagram.com/irinamonatik

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Теги: Ирина Монатик, Дмитрий Монатик, жена монатика, фото в купальнике
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Источник: Ivonа bigmir)net

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