Пикантные фото в шелковых трусиках: "Скромница" Jerry Heil взорвала сеть
Певица Яна Шамаева, которая раньше предпочитала скромные образы, снялась в одном белье .
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Певица Яна Шамаева, которая более известна как Jerry Heil взорвала сеть смелой фотосессией.
Знаменитость, которая раньше предпочитала скромные образы, снялась в одном белье.
Фото появились в Инстаграм певицы.
В кадре Яна появляется в розовых шелковых трусиках и пеньюаре в тон. Образ дополняют тапки-единорожки и “веселый“ кудрявый парик.
В посте Яна опубликовала плейлист.
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