Пикантные фото в шелковых трусиках: "Скромница" Jerry Heil взорвала сеть

Певица Яна Шамаева, которая раньше предпочитала скромные образы, снялась в одном белье .

Джерри Хеил показала смелые фото в белье instagram.com/thejerryheil

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Певица Яна Шамаева, которая более известна как Jerry Heil взорвала сеть смелой фотосессией.

Знаменитость, которая раньше предпочитала скромные образы, снялась в одном белье.

Фото появились в Инстаграм певицы.

В кадре Яна появляется в розовых шелковых трусиках и пеньюаре в тон. Образ дополняют тапки-единорожки и “веселый“ кудрявый парик.

Джерри Хеил показала смелые фото в белье instagram.com/thejerryheil

В посте Яна опубликовала плейлист.

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