Эпатажная София Хаджипантели не удержала пышную грудь в наряде с декольте

Известная греческая модель София Хаджипантели показала пикантное фото.

София Хаджипантели показала грудь крупным планом instagram.com/sophiahadjipanteli

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Эпатажная греческая модель София Хаджипантели похвасталась пышной грудью в откровенном наряде. Знаменитость показала, как ее бюст буквально выпадает из глубокого декольте.

Фото София добавила в Инстаграм.

В кадре она делает селфи, наклонившись вперед. Одета модель в пеструю открытую безрукавку, а дополняют образ черная кепка и яркая подвеска. На заднем плане видна розовая стена.

Это хаотическая энергия детской спальни для меня, - написала София.

София Хаджипантели показала грудь крупным планом instagram.com/sophiahadjipanteli

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