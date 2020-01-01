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Эпатажная София Хаджипантели не удержала пышную грудь в наряде с декольте

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Известная греческая модель София Хаджипантели показала пикантное фото.

София Хаджипантели показала грудь крупным планом
София Хаджипантели показала грудь крупным планом
instagram.com/sophiahadjipanteli

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Эпатажная греческая модель София Хаджипантели похвасталась пышной грудью в откровенном наряде. Знаменитость показала, как ее бюст буквально выпадает из глубокого декольте.

Фото София добавила в Инстаграм.

В кадре она делает селфи, наклонившись вперед. Одета модель в пеструю открытую безрукавку, а дополняют образ черная кепка и яркая подвеска. На заднем плане видна розовая стена.

Это хаотическая энергия детской спальни для меня, - написала София.

София Хаджипантели показала грудь крупным планом
София Хаджипантели показала грудь крупным планом
instagram.com/sophiahadjipanteli

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Теги: София Хаджипантели, грудь, модель
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Источник: Ivonа bigmir)net

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