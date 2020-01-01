Эпатажная София Хаджипантели не удержала пышную грудь в наряде с декольте
Известная греческая модель София Хаджипантели показала пикантное фото.
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Эпатажная греческая модель София Хаджипантели похвасталась пышной грудью в откровенном наряде. Знаменитость показала, как ее бюст буквально выпадает из глубокого декольте.
Фото София добавила в Инстаграм.
В кадре она делает селфи, наклонившись вперед. Одета модель в пеструю открытую безрукавку, а дополняют образ черная кепка и яркая подвеска. На заднем плане видна розовая стена.
Это хаотическая энергия детской спальни для меня, - написала София.
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