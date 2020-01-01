"Ого, какая фигура": Ризатдинова блеснула шикарным телом в купальнике
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Известная гимнастка Анна Ризатдинова поразила идеальной фигурой в купальнике. Знаменитость показала яркие кадры из отпуска.
Видео появилось в Инстаграм.
В кадре Анна Ризатдинова эффектно выходит из воды в черном монокини. Наряд подчеркнул стройные длинные ноги спортсменки и ее идеальные формы.
Провожаю последние дни отпуска 🙃
Каникулы в этом году у меня получились невероятно насыщенными. Успела погулять и по улочкам Львова, и покататься на лыжах ⛷ в Буковеле, и провести рождественские праздники в тёплой атмосфере в кругу семьи.
А вот теперь решила немного отдохнуть от дождливой и неприветливой киевской зимы и сбежала к солнцу. Посылаю вам лучики тепла ☀️ - написала Ризатдинова.
- Лично я пересмотрела видео три раза 🔥🔥🔥😃😃😃 представляю, сколько раз смотрели мужчины 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
- Красотка 😍
- Красивый купальник👍👍👍
- Аня, вы шикарная, просто глаз не отвести!
- Боже, какая фигура!!! Никогда не пишу комменты, но тут прям не сдержалась)) - написали в сети.
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