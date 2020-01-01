"Ого, какая фигура": Ризатдинова блеснула шикарным телом в купальнике

Гимнастка Анна Ризатдинова записала яркое видео на отдыхе - в кадре она выходит из воды .

Ризатдинова показала идеальное тело в купальнике instagram.com/anna_rizatdinova

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Известная гимнастка Анна Ризатдинова поразила идеальной фигурой в купальнике. Знаменитость показала яркие кадры из отпуска.

Видео появилось в Инстаграм.

В кадре Анна Ризатдинова эффектно выходит из воды в черном монокини. Наряд подчеркнул стройные длинные ноги спортсменки и ее идеальные формы.

Провожаю последние дни отпуска 🙃



Каникулы в этом году у меня получились невероятно насыщенными. Успела погулять и по улочкам Львова, и покататься на лыжах ⛷ в Буковеле, и провести рождественские праздники в тёплой атмосфере в кругу семьи.



А вот теперь решила немного отдохнуть от дождливой и неприветливой киевской зимы и сбежала к солнцу. Посылаю вам лучики тепла ☀️ - написала Ризатдинова.

Лично я пересмотрела видео три раза 🔥🔥🔥😃😃😃 представляю, сколько раз смотрели мужчины 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

Красотка 😍

Красивый купальник👍👍👍

Аня, вы шикарная, просто глаз не отвести!

Боже, какая фигура!!! Никогда не пишу комменты, но тут прям не сдержалась)) - написали в сети.

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