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"Ого, какая фигура": Ризатдинова блеснула шикарным телом в купальнике

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Гимнастка Анна Ризатдинова записала яркое видео на отдыхе - в кадре она выходит из воды .

Ризатдинова показала идеальное тело в купальнике
Ризатдинова показала идеальное тело в купальнике
instagram.com/anna_rizatdinova

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Известная гимнастка Анна Ризатдинова поразила идеальной фигурой в купальнике. Знаменитость показала яркие кадры из отпуска.

Видео появилось в Инстаграм.

В кадре Анна Ризатдинова эффектно выходит из воды в черном монокини. Наряд подчеркнул стройные длинные ноги спортсменки и ее идеальные формы.

Провожаю последние дни отпуска 🙃

Каникулы в этом году у меня получились невероятно насыщенными. Успела погулять и по улочкам Львова, и покататься на лыжах ⛷ в Буковеле, и провести рождественские праздники в тёплой атмосфере в кругу семьи.

А вот теперь решила немного отдохнуть от дождливой и неприветливой киевской зимы и сбежала к солнцу. Посылаю вам лучики тепла ☀️ - написала Ризатдинова. 

  • Лично я пересмотрела видео три раза 🔥🔥🔥😃😃😃 представляю, сколько раз смотрели мужчины 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
  • Красотка 😍
  • Красивый купальник👍👍👍
  • Аня, вы шикарная, просто глаз не отвести!
  • Боже, какая фигура!!! Никогда не пишу комменты, но тут прям не сдержалась)) - написали в сети.

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Теги: Анна Ризатдинова, фото в купальнике, фигура звезд в бикини
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Источник: Ivonа bigmir)net

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