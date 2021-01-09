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"Соня - мамина копия": Лорак показала подросшую дочь

Комментариев: 1
Певица Ани Лорак показала фото с 9-летней дочерью и очаровала сеть.

Ани Лорак показала подросшую дочь Софию
Ани Лорак показала подросшую дочь Софию
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак покорила сеть свежими фото с дочерью. Знаменитость устроила новогоднюю фотосессию с 9-летней Софией.

Снимки Лорак выставила в Инстаграм.

В кадре они с дочкой позируют на фоне камина и новогодней елки. На руках у Софии - щенок.

❤️ В Новый год с любимыми, родными и близкими! - написала Ани Лорак.

Фолловеры прокомментировали фото и отметили, что София стала еще больше похожа на мать.

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Теги: Ани Лорак, дети звезд, новый год
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Духовный_скреп    09.01.2021, 13:00
Оценка:  +2
Духовный_скреп
А кто это?Украинцам она не интересна.
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