"Соня - мамина копия": Лорак показала подросшую дочь
Певица Ани Лорак показала фото с 9-летней дочерью и очаровала сеть.
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Певица Ани Лорак покорила сеть свежими фото с дочерью. Знаменитость устроила новогоднюю фотосессию с 9-летней Софией.
Снимки Лорак выставила в Инстаграм.
В кадре они с дочкой позируют на фоне камина и новогодней елки. На руках у Софии - щенок.
❤️ В Новый год с любимыми, родными и близкими! - написала Ани Лорак.
Фолловеры прокомментировали фото и отметили, что София стала еще больше похожа на мать.
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