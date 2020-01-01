Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Выглядите снова на 20": Одесская Барби резко "помолодела"

Комментариев: 0
Блогер Валерия Лукьянова стала выглядеть свежо и молодо.

Одесская Барби удивила переменами во внешности
Одесская Барби удивила переменами во внешности
instagram.com/valeria_lukyanova21

Читай также: Кэти Холмс показывает, что надеть на спонтанное свидание

Известная блогер, инста-дива Валерия Лукьянова резко помолодела. Девушка, которая получила прозвище Одесская Барби, стала выглядеть еще свежее и привлекательнее на новом видео.

Свежий ролик Валерия добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в легком платье персикового оттенка и с необычной прической - Одесская Барби собрала волосы на макушке.

Подписчики отметили в комментариях, что Валерию не узнать.

Валерия, вы очень похорошели. Несмотря на то, что выглядели всегда как богиня, сейчас вы стали ещё лучше. Поверить не могу, - написали в сети.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Одесская Барби фото, помолодела, Инстаграм, Валерия Лукьянова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь