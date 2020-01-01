"Выглядите снова на 20": Одесская Барби резко "помолодела"
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Известная блогер, инста-дива Валерия Лукьянова резко помолодела. Девушка, которая получила прозвище Одесская Барби, стала выглядеть еще свежее и привлекательнее на новом видео.
Свежий ролик Валерия добавила в Инстаграм.
В кадре она появилась в легком платье персикового оттенка и с необычной прической - Одесская Барби собрала волосы на макушке.
Подписчики отметили в комментариях, что Валерию не узнать.
Валерия, вы очень похорошели. Несмотря на то, что выглядели всегда как богиня, сейчас вы стали ещё лучше. Поверить не могу, - написали в сети.
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