"Выглядите снова на 20": Одесская Барби резко "помолодела"

Блогер Валерия Лукьянова стала выглядеть свежо и молодо.

Одесская Барби удивила переменами во внешности instagram.com/valeria_lukyanova21

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Известная блогер, инста-дива Валерия Лукьянова резко помолодела. Девушка, которая получила прозвище Одесская Барби, стала выглядеть еще свежее и привлекательнее на новом видео.

Свежий ролик Валерия добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в легком платье персикового оттенка и с необычной прической - Одесская Барби собрала волосы на макушке.

Подписчики отметили в комментариях, что Валерию не узнать.

Валерия, вы очень похорошели. Несмотря на то, что выглядели всегда как богиня, сейчас вы стали ещё лучше. Поверить не могу, - написали в сети.

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