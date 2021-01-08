Оля Полякова показала рождественское фото с мужем и детьми
Знаменитая украинская певица, актриса, ведущая и экс-тренер “Лиги смеха“ Оля Полякова, которая недавно похвасталась ремонтом в своем загородном доме, поделилась с поклонниками редкой фотографией.
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По случаю Рождества артистка на своей странице в Инстаграм обнародовала снимок, где она позировала в компании супруга Вадима и дочерей - 15-летней Маши и 9-летней Алисы. Звездное семейство позировало, сидя на полу возле новогодней елки. Кроме того, на фото можно увидеть домашних любимцев Поляковой.
“С Рождеством Вас! Мира и тепла!🙏🏻“, - подписала праздничный кадр Оля.
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