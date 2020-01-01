"Колядуем как умеем": Лилия Ребрик показала атмосферное видео с детьми и мужем

Телеведущая Лилия Ребрик покорила сеть рождественскими песнями в исполнении своей семьи .

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Популярная телеведущая Лилия Ребрик очаровала сеть семейным видео. Знаменитость показала, как ее дети поют колядки.

Видео Ребрик выставила в Инстаграм.

В кадре они с мужем и дочерями сидят около рождественской елки. Вся семья поет рождественскую песню "Радуйся".

Колядуємо як вміємо).

Найщиріші побажання❤️❤️❤️❤️

#дикасімейка #різдво

А ви колядували? - написала телеведущая.

За несколько часов видео посмотрели 120 тыс. раз.

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