"Колядуем как умеем": Лилия Ребрик показала атмосферное видео с детьми и мужем
Телеведущая Лилия Ребрик покорила сеть рождественскими песнями в исполнении своей семьи .
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Популярная телеведущая Лилия Ребрик очаровала сеть семейным видео. Знаменитость показала, как ее дети поют колядки.
Видео Ребрик выставила в Инстаграм.
В кадре они с мужем и дочерями сидят около рождественской елки. Вся семья поет рождественскую песню "Радуйся".
Колядуємо як вміємо).
Найщиріші побажання❤️❤️❤️❤️
#дикасімейка #різдво
А ви колядували? - написала телеведущая.
За несколько часов видео посмотрели 120 тыс. раз.
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