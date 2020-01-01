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"Колядуем как умеем": Лилия Ребрик показала атмосферное видео с детьми и мужем

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Телеведущая Лилия Ребрик покорила сеть рождественскими песнями в исполнении своей семьи .

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Популярная телеведущая Лилия Ребрик очаровала сеть семейным видео. Знаменитость показала, как ее дети поют колядки.

Видео Ребрик выставила в Инстаграм.

В кадре они с мужем и дочерями сидят около рождественской елки. Вся семья поет рождественскую песню "Радуйся". 

Колядуємо як вміємо).
Найщиріші побажання❤️❤️❤️❤️
#дикасімейка #різдво
А ви колядували? - написала телеведущая. 

За несколько часов видео посмотрели 120 тыс. раз. 

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Теги: Лилия Ребрик, Колядки, дети звезд, Рождество
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Источник: Ivonа bigmir)net

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