Откровенно: жена Остапчука продемонстрировала нескромную позу

Жена украинского телеведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками пикантными снимком.

Жена Остапчука продемонстрировала нескромную позу instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует, сидя за столиком, в черном плаще, шелковом платье и туфлях на каблуках. Девушка нескромно закинула ногу на ногу, а разрез на платье полностью оголил ее стройные ножки. Эффектный образ Кристина дополнила собранными волосами и ярким макияжем.

Под публикацией Остапчук призналась, что обожает праздники:

«Праздники-это такой релакс. Никуда не спешишь! Ничего не тревожит, а просто все в замедленном режиме.

Наслаждаюсь ТУТ И СЕЙЧАС!👌❤️»

Поклонникам понравился внешний вид Кристины, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарно🔥». «Фото просто чудове 😍 😍 😍». «Молодец! Счастья Вам!» «Красотка».

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