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Откровенно: жена Остапчука продемонстрировала нескромную позу

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Жена украинского телеведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками пикантными снимком.

Жена Остапчука продемонстрировала нескромную позу
Жена Остапчука продемонстрировала нескромную позу
instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует, сидя за столиком, в черном плаще, шелковом платье и туфлях на каблуках. Девушка нескромно закинула ногу на ногу, а разрез на платье полностью оголил ее стройные ножки. Эффектный образ Кристина дополнила собранными волосами и ярким макияжем.

Под публикацией Остапчук призналась, что обожает праздники:

«Праздники-это такой релакс. Никуда не спешишь! Ничего не тревожит, а просто все в замедленном режиме.
Наслаждаюсь ТУТ И СЕЙЧАС!👌❤️»

Поклонникам понравился внешний вид Кристины, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарно🔥».

«Фото просто чудове 😍 😍 😍».

«Молодец! Счастья Вам!»

«Красотка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.01.2021, 16:37
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Озабоченные бм давайте обновите контент, начните писать про пенисы, во всех их ипостасях, стоит, не стоит, размер и диаметр, мытый немытый, обрезанный или нет, волосатый или побритый, в презервативе или без, кончил или не смог?
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