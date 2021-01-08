Откровенно: жена Остапчука продемонстрировала нескромную позу
Читай также: Вот это поза: Анита Луценко сверкнула своими ягодицами в откровенном наряде
Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует, сидя за столиком, в черном плаще, шелковом платье и туфлях на каблуках. Девушка нескромно закинула ногу на ногу, а разрез на платье полностью оголил ее стройные ножки. Эффектный образ Кристина дополнила собранными волосами и ярким макияжем.
Под публикацией Остапчук призналась, что обожает праздники:
«Праздники-это такой релакс. Никуда не спешишь! Ничего не тревожит, а просто все в замедленном режиме.
Наслаждаюсь ТУТ И СЕЙЧАС!👌❤️»
Поклонникам понравился внешний вид Кристины, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Шикарно🔥».
«Фото просто чудове 😍 😍 😍».
«Молодец! Счастья Вам!»
«Красотка».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Располневшая Леся Никитюк засветила свое тело в купальнике
- Даша Астафьева шокировала откровенным фото
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил