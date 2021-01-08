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«Крутые ножки»: Оля Цибульская сверкнула стройными ножками в секси-платье

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Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками очередным снимком.
Оля Цибульская сверкнула стройными ножками в секси-платье
Оля Цибульская сверкнула стройными ножками в секси-платье
instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в роскошном платье апельсинового цвета, которое оголяет плечи, зону декольте и стройные ножки. Эффектный образ артистка дополнила ярким макияжем, стильной укладкой, массивными серьгами и бокалом алкогольного напитка.

Под публикацией Оля поздравила фолловеров с Рождеством:

«Христос народився! ♥️⠀
З Різдвом, Коти і Киці. ⠀
Нехай з вами завжди живе Любов. ⠀
Навіть коли Ви не вдома».

Поклонники восхитились внешним видом Цибульской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Вы такая настоящая здесь, просто прекрасны!»

«Крутые ножки!»

«Как тебе идет этот цвет».

«Бомба».

«Ножки топ».

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Источник: ivonа bigmir)net

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