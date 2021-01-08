«Крутые ножки»: Оля Цибульская сверкнула стройными ножками в секси-платье
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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в роскошном платье апельсинового цвета, которое оголяет плечи, зону декольте и стройные ножки. Эффектный образ артистка дополнила ярким макияжем, стильной укладкой, массивными серьгами и бокалом алкогольного напитка.
Под публикацией Оля поздравила фолловеров с Рождеством:
«Христос народився! ♥️⠀
З Різдвом, Коти і Киці. ⠀
Нехай з вами завжди живе Любов. ⠀
Навіть коли Ви не вдома».
Поклонники восхитились внешним видом Цибульской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Вы такая настоящая здесь, просто прекрасны!»
«Крутые ножки!»
«Как тебе идет этот цвет».
«Бомба».
«Ножки топ».
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