«Крутые ножки»: Оля Цибульская сверкнула стройными ножками в секси-платье

Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками очередным снимком.

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в роскошном платье апельсинового цвета, которое оголяет плечи, зону декольте и стройные ножки. Эффектный образ артистка дополнила ярким макияжем, стильной укладкой, массивными серьгами и бокалом алкогольного напитка.

Под публикацией Оля поздравила фолловеров с Рождеством:

«Христос народився! ♥️⠀

З Різдвом, Коти і Киці. ⠀

Нехай з вами завжди живе Любов. ⠀

Навіть коли Ви не вдома».

Поклонники восхитились внешним видом Цибульской, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Вы такая настоящая здесь, просто прекрасны!» «Крутые ножки!» «Как тебе идет этот цвет». «Бомба». «Ножки топ».

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