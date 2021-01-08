«Потап вообще не кормит»: Настя Каменских восхитила стройным телом в бикини

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Настя Каменских восхитила стройным телом в бикини instagram.com/kamenskux

Читай также: Вот это поза: Анита Луценко сверкнула своими ягодицами в откровенном наряде

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена в раздельном купальнике голубого цвета на фоне пальм. Открытый наряд подчеркнул роскошное тело артистки: подтянутый животик и стройные ножки. Пляжный образ знаменитость дополнила собранными волосами в высокий пучок, цветком и бокалом шампанского.

Стоит отметить, что Настя часто радует своих фанатов откровенными снимками, где демонстрирует свое оголенное тело. Такие публикации вызывают бурю эмоций у подписчиков, которые активно следят за звездной жизнью.

На этот раз поклонники восхитились внешним видом Каменских, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Настя, как ты прекрасна, а фигурка просто супер». «Ее Потап вообще не кормит». «Хватит худеть!» «Красавица». «Хорошо выглядишь, фигурка огонь». «Просто лучшая». «Шикарная форма».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.