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«Потап вообще не кормит»: Настя Каменских восхитила стройным телом в бикини

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Настя Каменских восхитила стройным телом в бикини
Настя Каменских восхитила стройным телом в бикини
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена в раздельном купальнике голубого цвета на фоне пальм. Открытый наряд подчеркнул роскошное тело артистки: подтянутый животик и стройные ножки. Пляжный образ знаменитость дополнила собранными волосами в высокий пучок, цветком и бокалом шампанского.

Стоит отметить, что Настя часто радует своих фанатов откровенными снимками, где демонстрирует свое оголенное тело. Такие публикации вызывают бурю эмоций у подписчиков, которые активно следят за звездной жизнью.

На этот раз поклонники восхитились внешним видом Каменских, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Настя, как ты прекрасна, а фигурка просто супер».

«Ее Потап вообще не кормит».

«Хватит худеть!»

«Красавица».

«Хорошо выглядишь, фигурка огонь».

«Просто лучшая».

«Шикарная форма».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Власныцак    08.01.2021, 13:33
Оценка:  -23
Власныцак
Её кормят отец и сын Газмановы и братья Меладзе.Кормят содержимым своих яиц.
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