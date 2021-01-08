«Потап вообще не кормит»: Настя Каменских восхитила стройным телом в бикини
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена в раздельном купальнике голубого цвета на фоне пальм. Открытый наряд подчеркнул роскошное тело артистки: подтянутый животик и стройные ножки. Пляжный образ знаменитость дополнила собранными волосами в высокий пучок, цветком и бокалом шампанского.
Стоит отметить, что Настя часто радует своих фанатов откровенными снимками, где демонстрирует свое оголенное тело. Такие публикации вызывают бурю эмоций у подписчиков, которые активно следят за звездной жизнью.
На этот раз поклонники восхитились внешним видом Каменских, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Настя, как ты прекрасна, а фигурка просто супер».
«Ее Потап вообще не кормит».
«Хватит худеть!»
«Красавица».
«Хорошо выглядишь, фигурка огонь».
«Просто лучшая».
«Шикарная форма».
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