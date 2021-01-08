Похудевшая жена Монатика засветила свою фигуру в купальнике
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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков. На кадрах знаменитость позировала в черном слитном купальнике, лежа на гамаке. Пляжный наряд подчеркнул постройневшее тело Ирины, выделив стройные ножки. Летний образ девушка дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками.
Под публикацией Ирина поздравила своих фолловеров с Рождеством:
«В день светлого праздника Рождества искренне желаю всем благ,счастья и жизни мечты в окружении своих людей! Будьте здоровы,любимы и в своём собственном дзене в кругу самых близких людей🙏🏾♥️♥️с благодарностью и любовью ! С праздником всех♥️♥️».
Поклонники восхитились внешним видом звездной жены, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Ира, кайф».
«Краса!»
«Боже, как красиво».
«Фотки огонь».
«Амазонка».
«Ваау! Очень красивая».
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