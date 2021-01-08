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Похудевшая жена Монатика засветила свою фигуру в купальнике

Комментариев: 1
Жена украинского исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Похудевшая жена Монатика засветила свою фигуру в купальнике
Похудевшая жена Монатика засветила свою фигуру в купальнике
instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку снимков. На кадрах знаменитость позировала в черном слитном купальнике, лежа на гамаке. Пляжный наряд подчеркнул постройневшее тело Ирины, выделив стройные ножки. Летний образ девушка дополнила распущенными волосами и солнцезащитными очками.

Под публикацией Ирина поздравила своих фолловеров с Рождеством:

«В день светлого праздника Рождества искренне желаю всем благ,счастья и жизни мечты в окружении своих людей! Будьте здоровы,любимы и в своём собственном дзене в кругу самых близких людей🙏🏾♥️♥️с благодарностью и любовью ! С праздником всех♥️♥️».

Поклонники восхитились внешним видом звездной жены, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ира, кайф».

«Краса!»

«Боже, как красиво».

«Фотки огонь».

«Амазонка».

«Ваау! Очень красивая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  08.01.2021, 12:48
Оценка:  0
гость
А кому вообще интересно, что чья-то корова похудела и пиарит свою тушку в дизайнерских шмотках..
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