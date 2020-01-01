В одном халате: Леся Никитюк удивила странным фото со снеговиком
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала странное фото. На кадре знаменитость позирует в белом махровом халате с полотенцем на голове во дворе частного дома, рядом со снеговиком. Стоит отметить, что Леся предстала без макияжа, продемонстрировав естественную красоту.
Под публикацией Никитюк в шуточной форме написала:
«Я тебя слепила из того что было...😁»
Фолловеры удивились, увидев снеговика, ведь идут дожди и намека на снег совсем нет. Однако поклонникам понравился необычный кадр любимой телезвезды, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Класс!»
«Просто богиня».
«Личико у тебя очень красивое».
«Какая прелесть».
«Супер!»
«Красота».
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