В одном халате: Леся Никитюк удивила странным фото со снеговиком

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Леся Никитюк удивила странным фото со снеговиком instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала странное фото. На кадре знаменитость позирует в белом махровом халате с полотенцем на голове во дворе частного дома, рядом со снеговиком. Стоит отметить, что Леся предстала без макияжа, продемонстрировав естественную красоту.

Под публикацией Никитюк в шуточной форме написала:

«Я тебя слепила из того что было...😁»

Фолловеры удивились, увидев снеговика, ведь идут дожди и намека на снег совсем нет. Однако поклонникам понравился необычный кадр любимой телезвезды, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Класс!» «Просто богиня». «Личико у тебя очень красивое». «Какая прелесть». «Супер!» «Красота».

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