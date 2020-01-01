Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В одном халате: Леся Никитюк удивила странным фото со снеговиком

Комментариев: 0
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Леся Никитюк удивила странным фото со снеговиком
Леся Никитюк удивила странным фото со снеговиком
instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Вот это поза: Анита Луценко сверкнула своими ягодицами в откровенном наряде

Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала странное фото. На кадре знаменитость позирует в белом махровом халате с полотенцем на голове во дворе частного дома, рядом со снеговиком. Стоит отметить, что Леся предстала без макияжа, продемонстрировав естественную красоту.

Под публикацией Никитюк в шуточной форме написала:

«Я тебя слепила из того что было...😁»

Фолловеры удивились, увидев снеговика, ведь идут дожди и намека на снег совсем нет. Однако поклонникам понравился необычный кадр любимой телезвезды, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Класс!»

«Просто богиня».

«Личико у тебя очень красивое».

«Какая прелесть».

«Супер!»

«Красота».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, Леся Никитюк 2020, Леся Никитюк телеведущая, Леся Никитюк фото, Леся Никитюк инстаграм, Леся Никитюк новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь