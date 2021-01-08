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В мини-шортах на байке: Надя Дорофеева впечатлила сочными ягодицами

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Надя Дорофеева впечатлила сочными ягодицами
Надя Дорофеева впечатлила сочными ягодицами
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный снимок. На кадре знаменитость позирует на байке в обтягивающих шортах, топе и шлеме на голове. Сексуальный наряд выделил аппетитные ягодицы и стройные ноги артистки.

Под публикацией Надя написала так:

«Пристально слежу за вами 😜».

Стоит отметить, что звезда часто радует своих фанатов откровенными снимками, где демонстрирует роскошное тело. Фолловеры с большим интересом наблюдают за жизнью Нади, активно комментируя каждый кадр.

На этот раз поклонники восхитились внешним видом Дорофеевой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Безумно красивая😍❤️».

«Шортики божественные».

«Слишком красивая».

«Попа супер».

«Как всегда горишь».

«Хороша чертовка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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