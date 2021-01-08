В мини-шортах на байке: Надя Дорофеева впечатлила сочными ягодицами
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный снимок. На кадре знаменитость позирует на байке в обтягивающих шортах, топе и шлеме на голове. Сексуальный наряд выделил аппетитные ягодицы и стройные ноги артистки.
Под публикацией Надя написала так:
«Пристально слежу за вами 😜».
Стоит отметить, что звезда часто радует своих фанатов откровенными снимками, где демонстрирует роскошное тело. Фолловеры с большим интересом наблюдают за жизнью Нади, активно комментируя каждый кадр.
На этот раз поклонники восхитились внешним видом Дорофеевой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Безумно красивая😍❤️».
«Шортики божественные».
«Слишком красивая».
«Попа супер».
«Как всегда горишь».
«Хороша чертовка».
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