В мини-шортах на байке: Надя Дорофеева впечатлила сочными ягодицами

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Надя Дорофеева впечатлила сочными ягодицами instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительный снимок. На кадре знаменитость позирует на байке в обтягивающих шортах, топе и шлеме на голове. Сексуальный наряд выделил аппетитные ягодицы и стройные ноги артистки.

Под публикацией Надя написала так:

«Пристально слежу за вами 😜».

Стоит отметить, что звезда часто радует своих фанатов откровенными снимками, где демонстрирует роскошное тело. Фолловеры с большим интересом наблюдают за жизнью Нади, активно комментируя каждый кадр.

На этот раз поклонники восхитились внешним видом Дорофеевой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Безумно красивая😍❤️». «Шортики божественные». «Слишком красивая». «Попа супер». «Как всегда горишь». «Хороша чертовка».

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