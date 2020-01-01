Подборка душевных мультиков для детей и взрослых от певицы Джамалы.

Что посмотреть на Рождество: Джамала назвала ТОП-3 любимых мультфильма instagram.com/jamalajaaa

Народная артистка Украины, победительница “Евровидения 2016“, певица и актриса Джамала поделилась с поклонниками очередной телеподборкой. Ранее звезда составила ТОП-5 сериалов для уютного вечера.

Читай также: Что посмотреть на Новый год 2021: Праздничная подборка от Илоны Гвоздевой

А теперь знаменитость решила назвать мультфильмы, которые вышли за последние два года и после просмотра которых у нее осталось много положительных эмоций. Так, в ТОП-3 Джамалы вошли следующие анимационные картины:

“Душа“ американского режиссера Пита Доктера

“Душа“ - это в принципе отдельный подарок всем музыкантам“, - прокомментировала Джамала.

Джамала назвала ТОП-3 любимых мультфильма instagram.com/jamalajaaa

“Клаус“ испанского режиссера Серхио Паблоса

Джамала назвала ТОП-3 любимых мультфильма instagram.com/jamalajaaa

“Вперед“ американского режиссера Дэна Сканлона

Джамала назвала ТОП-3 любимых мультфильма instagram.com/jamalajaaa

“Не перестаю удивляться, как здорово умеют так прорисовать эмоции, чтобы нам хотелось плакать и смеяться“, - написала артистка.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.