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Что посмотреть на Рождество: Джамала назвала ТОП-3 любимых мультфильма

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Подборка душевных мультиков для детей и взрослых от певицы Джамалы.
Что посмотреть на Рождество: Джамала назвала ТОП-3 любимых мультфильма
Что посмотреть на Рождество: Джамала назвала ТОП-3 любимых мультфильма
instagram.com/jamalajaaa

Народная артистка Украины, победительница “Евровидения 2016“, певица и актриса Джамала поделилась с поклонниками очередной телеподборкой. Ранее звезда составила ТОП-5 сериалов для уютного вечера.

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А теперь знаменитость решила назвать мультфильмы, которые вышли за последние два года и после просмотра которых у нее осталось много положительных эмоций. Так, в ТОП-3 Джамалы вошли следующие анимационные картины:

  • “Душа“ американского режиссера Пита Доктера

“Душа“ - это в принципе отдельный подарок всем музыкантам“, - прокомментировала Джамала.

Джамала назвала ТОП-3 любимых мультфильма
Джамала назвала ТОП-3 любимых мультфильма
instagram.com/jamalajaaa

  • “Клаус“ испанского режиссера Серхио Паблоса 

Джамала назвала ТОП-3 любимых мультфильма
Джамала назвала ТОП-3 любимых мультфильма
instagram.com/jamalajaaa

  • “Вперед“ американского режиссера Дэна Сканлона

Джамала назвала ТОП-3 любимых мультфильма
Джамала назвала ТОП-3 любимых мультфильма
instagram.com/jamalajaaa

“Не перестаю удивляться, как здорово умеют так прорисовать эмоции, чтобы нам хотелось плакать и смеяться“, - написала артистка.

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Теги: Джамала, мультфильмы, что смотрят звезды, что посмотреть
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Источник: ivonа bigmir)net

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