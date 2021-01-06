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"Кому-то повезет с такой девушкой": Злата Огневич показала пляжные фото

Комментариев: 1
Певица Злата Огневич позировала в полосатом купальнике на пляже в Египте.
"Кому-то повезет с такой девушкой": Злата Огневич показала пляжные фото
"Кому-то повезет с такой девушкой": Злата Огневич показала пляжные фото
instagram.com/zlata.ognevich

Украинская артистка, представительница Украины на конкурсе песни “Евровидение 2013“ и экс-депутат Злата Огневич похвасталась перед поклонниками роскошным отдыхом в одном из элитных отелей Египта.

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На своей странице в Инстаграм певица запостила подборку пляжных фото из небольшого курортного города Марса-Алам. На снимках Злата позировала на песке в красно-белом полосатом купальнике темных очках с белой оправой и светлой шляпе. Также Огневич показала несколько кадров своей гостиницы.

“Марса-Алам - это планета солнца! А ещё - дайверский рай, дельфины, черепахи, сотни красивейших рыб и невероятно чистое красное море! Мне очень повезло с локацией. Я узнала совсем другой Египет.В Марса-Алам нет полчищ туристов, уютные бухты защищают от ветра, а сам городок строили итальянцы. Украинцев, а также европейцев,отдыхает много. Настолько комфортная атмосфера, что просто КАЙФ. Любителям спокойного, красивого отдыха однозначно рекомендую. И...... территория отеля!!! Ааааааа столько зелени, настоящий оазис в пустыне- это впечатляет! Очень)))“, - поделилась впечатлениями от отпуска знаменитость.

Злата Огневич показала пляжные фото
Злата Огневич показала пляжные фото
instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич показала пляжные фото
Злата Огневич показала пляжные фото
instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич показала пляжные фото
Злата Огневич показала пляжные фото
instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич показала пляжные фото
Злата Огневич показала пляжные фото
instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич показала пляжные фото
Злата Огневич показала пляжные фото
instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич показала пляжные фото
Злата Огневич показала пляжные фото
instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич показала пляжные фото
Злата Огневич показала пляжные фото
instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич показала пляжные фото
Злата Огневич показала пляжные фото
instagram.com/zlata.ognevich

Поклонники Огневич принялись активно комментировать ее новый пляжный образ:

  • А кому-то повезёт в жизни с такой девушкой 👍
  • Купальник - просто супер крутий!🔥😀
  • Злата, какая вы потрясающая, и великолепная ❤️ фотографии очень-очень крутые)) хорошего вам отдыха 😍
  • Волшебная🌹❤️❤️
  • Woow😍 очень красиво😁 отличного отдыха🍀🐬🌴😎🌞 И за буйки не заплывайте😂🌞😂ey
  • Ідеальна
  • Ухх какая🔥😍

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Теги: Злата Огневич
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Источник: ivonа bigmir)net

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Гость  (аноним)  06.01.2021, 22:06
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