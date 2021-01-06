"Кому-то повезет с такой девушкой": Злата Огневич показала пляжные фото

Певица Злата Огневич позировала в полосатом купальнике на пляже в Египте.

Украинская артистка, представительница Украины на конкурсе песни “Евровидение 2013“ и экс-депутат Злата Огневич похвасталась перед поклонниками роскошным отдыхом в одном из элитных отелей Египта.

Читай также: 25-летняя дочь Ким Бейсингер снялась полностью голой

На своей странице в Инстаграм певица запостила подборку пляжных фото из небольшого курортного города Марса-Алам. На снимках Злата позировала на песке в красно-белом полосатом купальнике темных очках с белой оправой и светлой шляпе. Также Огневич показала несколько кадров своей гостиницы.

“Марса-Алам - это планета солнца! А ещё - дайверский рай, дельфины, черепахи, сотни красивейших рыб и невероятно чистое красное море! Мне очень повезло с локацией. Я узнала совсем другой Египет.В Марса-Алам нет полчищ туристов, уютные бухты защищают от ветра, а сам городок строили итальянцы. Украинцев, а также европейцев,отдыхает много. Настолько комфортная атмосфера, что просто КАЙФ. Любителям спокойного, красивого отдыха однозначно рекомендую. И...... территория отеля!!! Ааааааа столько зелени, настоящий оазис в пустыне- это впечатляет! Очень)))“, - поделилась впечатлениями от отпуска знаменитость.

Злата Огневич показала пляжные фото instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич показала пляжные фото instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич показала пляжные фото instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич показала пляжные фото instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич показала пляжные фото instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич показала пляжные фото instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич показала пляжные фото instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич показала пляжные фото instagram.com/zlata.ognevich

Поклонники Огневич принялись активно комментировать ее новый пляжный образ:

А кому-то повезёт в жизни с такой девушкой 👍

Купальник - просто супер крутий!🔥😀

Злата, какая вы потрясающая, и великолепная ❤️ фотографии очень-очень крутые)) хорошего вам отдыха 😍

Волшебная🌹❤️❤️

Woow😍 очень красиво😁 отличного отдыха🍀🐬🌴😎🌞 И за буйки не заплывайте😂🌞😂ey

Ідеальна

Ухх какая🔥😍

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.