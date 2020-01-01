Первый "Холостяк" Чмерковский трогательно поздравил сына с днем рождения

Участник первого сезона украинского "Холостяка" Максим Чмерковский показал видео с подросшим сыном Шэйем Александером.

Известный американский хореограф украинского происхождения, чемпион мира по латинским танцам и главный герой первого сезона украинского “Холостяка“ Максим Чмерковский очаровал Сеть новой публикацией о сыне.

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4 января танцор и его возлюбленная Пета Маргатройд отметили трехлетие своего наследника Шэйа Александера. По случаю праздника звездный отец запостил видео с подросшим именинником и дополнил его трогательным признанием о мальчике.

“С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!!! Естественно, у меня в голове составлен целый роман, но я скажу только, что ты делаешь меня лучше с каждым днем, что ты один из лучших учителей, которых я когда-либо имел, и ты мое самое большое влияние. Я не могу описать свою любовь к тебе, и это не место для этого, но я действительно хочу поблагодарить тебя за то, что мои мечты об отцовстве сбылись так, как я никогда не ожидал. Я с нетерпением жду каждого года, дня, часа, секунды с тобой, и я обещаю быть рядом с тобой, пока я дышу. . Я люблю тебя Шэй Александер, Папа“, - написал Максим.

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