25-летняя дочь Ким Бейсингер снялась полностью голой
Дочь знаменитых голливудских актеров и экс-супругов Ким Бейсингер и Алека Болдуина, модель, актриса и диджей Айрленд Болдуин взбудоражила Сеть подборкой откровенных фотографий. На своей странице в Инстаграм 25-летняя девушка обнародовала несколько кадров, где позировала полностью обнаженной в домашней обстановке в одних только высоких сапогах черного цвета.
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На первом кадре Айрленд запечатлена на кожаном стуле, прикрыв руками голую грудь. На втором снимке модель позировала на лестнице, стоя спиной к камере. Еще на одном фото девушка показала свое лице и обнаженные плечи крупным планом.
“Бедра заставляют мою кожу светиться ✨“, - подписала кадры Болдуин.
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