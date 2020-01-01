Известная модель Ирина Шейк разделась в новой фотосессии.

Ирина Шейк снялась в полупрозрачном белье для откровенного календаря instagram.com/irinashayk

Бывшая возлюбленная футболиста Криштиану Роналду и актера Брэдли Купера, всемирно известная российская супермодель и актриса Ирина Шейк взбудоражила Сеть пикантным фото.

Читай также: Вот это красотка! Бейонсе показала, как выглядела ее мама в молодости

На официальной странице 35-летней знаменитости в Инстаграм появился черно-белый кадр со съемок откровенного календаря журнала V Magazine. На снимке Ирина запечатлена в полупрозрачном кружевном белье черного цвета от бренда Emporio Armani.

“Находились в студии только 30 минут и вот, что мы получили“, - прокомментировала снимок модель.

Ирина Шейк снялась в полупрозрачном белье для откровенного календаря instagram.com/irinashayk

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.