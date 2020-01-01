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Ирина Шейк снялась в полупрозрачном белье для откровенного календаря

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Известная модель Ирина Шейк разделась в новой фотосессии.
Ирина Шейк снялась в полупрозрачном белье для откровенного календаря
Ирина Шейк снялась в полупрозрачном белье для откровенного календаря
instagram.com/irinashayk

Бывшая возлюбленная футболиста Криштиану Роналду и актера Брэдли Купера, всемирно известная российская супермодель и актриса Ирина Шейк взбудоражила Сеть пикантным фото.

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На официальной странице 35-летней знаменитости в Инстаграм появился черно-белый кадр со съемок откровенного календаря журнала V Magazine. На снимке Ирина запечатлена в полупрозрачном кружевном белье черного цвета от бренда Emporio Armani. 

“Находились в студии только 30 минут и вот, что мы получили“, - прокомментировала снимок модель.

Ирина Шейк снялась в полупрозрачном белье для откровенного календаря
Ирина Шейк снялась в полупрозрачном белье для откровенного календаря
instagram.com/irinashayk

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Теги: Ирина Шейк
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Источник: ivonа bigmir)net

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