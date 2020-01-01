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Вот это красотка! Бейонсе показала, как выглядела ее мама в молодости

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Певица Бейонсе поздравила маму с днем рождения, опубликовал ее архивный снимок.
Вот это красотка! Бейонсе показала, как выглядела ее мама в молодости
Вот это красотка! Бейонсе показала, как выглядела ее мама в молодости
Getty Images

Знаменитая американская исполнительница, музыкальный продюсер и бизнесвумен Бейонсе поделилась с поклонниками раритетным кадром из семейного альбома. Артистка показала архивный снимок своей мамы, модельера Тины Ноулз.

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Так, на своей официальной странице в Инстаграм разместила фото, где ее мама эффектно позировала, полулежа на черном диване. Женщина предстала в стильном комбинезоне с леопардовым принтом и с глубоким декольте. В описании к кадру Бейонсе поздравила Тину с 67-летием.

“С днем рождения, любимая матриархат! Ты моя королева, мое сердце, моя сила, кость в моем позвоночнике. Ты мое вдохновение. Надеюсь, в твоей жизни есть все, чего желает твоя душа. Мама, я люблю тебя глубоко!“, - написала певица.

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Теги: Бейонсе
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Источник: ivonа bigmir)net

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