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Не узнать: В Сети показали, как Мишина и Эллерт выглядели в юности

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Узнайте, какими были Ксения Мишина и Александр Эллерт до популярности.
Не узнать: В Сети показали, как Мишина и Эллерт выглядели в юности
Не узнать: В Сети показали, как Мишина и Эллерт выглядели в юности
instagram.com/ellert_a

В Сети опубликовали редкие фотографии главной героини шоу “Холостячка“, актрисы Ксении Мишиной и ее избранника, сценариста студии “Квартал 95“ Александра Эллерта. На фан-странице влюбленных в Инстаграм появился коллаж, на котором можно увидеть, как они выглядели до того, как стали знаменитостями. 

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Так, на первом кадре Эллерт изображен в красном пиджаке и очках с черной оправой. Скорее всего, снимок был сделан перед одним из выступлений. На втором фото изображена юная Ксения. Актрису совсем не узнать. У Мишиной ранее были более короткие волосы и круглое лицо.

Как Ксения Мишина и Александр Эллерт выглядели в юности
Как Ксения Мишина и Александр Эллерт выглядели в юности
instagram.com/kholostyachka.ua

Некоторые пользователи соцсети заявили, что Мишина обращалась к пластическим хирургам. А ее возлюбленного Эллерта сравнили с Ждановым из сериала “Не родись красивая“.

  • Саша не сильно изменился, а вот Ксения - совсем как другой человек )
  • Думаю всё-таки операции, а не просто ушла детская припухлость )))
  • Ксю, вообще на себя не похожа
  • Это она ещё мясо ела😂
  • На Андрея похож с “Не родись красивой“
  • Это Мишина?😅Капец изменилась
  • Жданов
  • В блице она говорила, что никаких операций и уколов она не делала. Брови её, ресницы её, губы не увеличивала, нос её, только гель-лак делает.👏👏👏
  • Похож на артиста с “не родись красивой“
  • Классные ,были алмазами, а сейчас бриллианты отшлифованные временем)
  • Серьёзно? Это Мишина 😳,она очень изменилась 👍

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Теги: Ксения Мишина, Александр Эллерт, Холостячка
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Источник: ivonа bigmir)net

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