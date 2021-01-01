Бразильская красотка Жизель Оливейра в купальнике позировала на пляже в объятиях богатого бойфренда.

Модель Жизель Оливейра показала, как развлекается с бойфрендом на Гавайях instagram.com/giizeleoliveira

Бразильская модель Жизель Оливейра, наиболее известная по участию в показах бренда Victoria's Secret, очаровала Сеть романтической фотосессией на Гавайях со своим бойфрендом, наследником Модного дома Hermes Олегом Герран-Эрмесом.

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На своей странице в Инстаграм 27-летняя красотка запостила несколько кадров, где она и ее 28-летний избранник позировали на пляже. Один из снимков был сделан на фоне заката. Жизель запечатлена в черном раздельном купальнике, а Олег предстал в голубых шортах. Влюбленные нежно обнимались и целовались на камеру.

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