«Сильное мужское плечо»: разведенная Слава Каминская мечтает о новой любви

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками новогодним снимком.

Разведенная Слава Каминская мечтает о новой любви instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позировала в красном спортивном костюме и ботинках на фоне новогодней елки. Образ артистка дополнила легкими локонами на волосах и ярким макияжем с акцентом на красных губах.

Под публикацией Слава призналась, что мечтает встретить настоящую любовь, написав строки из стихотворения своей подруги:

«Дед Мороз, дорогой, уважаемый,

Который год я прошу об одном,

Скромном и женском желании,

Пришли наконец-то «ЕГО». Чтоб опереться мне можно было

О сильное мужское плечо,

Чтоб на просьбу о помощи

Не делал лицо кирпичом».

Поклонникам понравился внешний вид Каминской и забавный стих, поэтому они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Это гениально 🔥». «Это шедевр». «Ты необыкновенная, многими любима, талантлива и красива». «Такая красивая!»

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