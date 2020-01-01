«Сильное мужское плечо»: разведенная Слава Каминская мечтает о новой любви
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость позировала в красном спортивном костюме и ботинках на фоне новогодней елки. Образ артистка дополнила легкими локонами на волосах и ярким макияжем с акцентом на красных губах.
Под публикацией Слава призналась, что мечтает встретить настоящую любовь, написав строки из стихотворения своей подруги:
«Дед Мороз, дорогой, уважаемый,
Который год я прошу об одном,
Скромном и женском желании,
Пришли наконец-то «ЕГО».
Чтоб опереться мне можно было
О сильное мужское плечо,
Чтоб на просьбу о помощи
Не делал лицо кирпичом».
Поклонникам понравился внешний вид Каминской и забавный стих, поэтому они осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Это гениально 🔥».
«Это шедевр».
«Ты необыкновенная, многими любима, талантлива и красива».
«Такая красивая!»
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