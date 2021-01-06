«Фу, вульгарщина»: Анна Седокова поразила своей сексуальностью
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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото и видео. На кадрах знаменитость предстала в черном аутфите: майка на тонких бретельках, которая оголяет пышную грудь, мини-шорты, ботфорты на каблуках и солнцезащитные очки. Соблазнительный образ Седокова дополнила распущенными волосами и массивными украшениями.
Под публикацией Анна призналась, что в таком виде она пришла на концерт к любимому исполнителю:
«Вчера было так красиво и музыкально. Спасибо @mmott23 Щепотка сумасшествия в нашу спокойную жизнь и новые краски в 2021. Я выбираю чувствовать эту жизнь. Наслаждаться ей. И сожалеть лишь о содеянном».
Некоторым поклонникам понравился смелый образ Седоковой, а другие фанаты осудили звезду за излишнюю откровенность:
«Вау, роковая женщина».
«Фу, вульгарщина».
«Замуж вышла, а ничего не поменялось».
«Красотка! Восхищаюсь вами».
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