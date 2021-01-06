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«Фу, вульгарщина»: Анна Седокова поразила своей сексуальностью

Комментариев: 2
Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Анна Седокова поразила своей сексуальностью
Анна Седокова поразила своей сексуальностью
instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото и видео. На кадрах знаменитость предстала в черном аутфите: майка на тонких бретельках, которая оголяет пышную грудь, мини-шорты, ботфорты на каблуках и солнцезащитные очки. Соблазнительный образ Седокова дополнила распущенными волосами и массивными украшениями.

Под публикацией Анна призналась, что в таком виде она пришла на концерт к любимому исполнителю:

«Вчера было так красиво и музыкально. Спасибо @mmott23 Щепотка сумасшествия в нашу спокойную жизнь и новые краски в 2021. Я выбираю чувствовать эту жизнь. Наслаждаться ей. И сожалеть лишь о содеянном».

Некоторым поклонникам понравился смелый образ Седоковой, а другие фанаты осудили звезду за излишнюю откровенность:

«Вау, роковая женщина».

«Фу, вульгарщина».

«Замуж вышла, а ничего не поменялось».

«Красотка! Восхищаюсь вами».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.01.2021, 16:01
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гость
АНЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ! АМИНЬ!
гость  (аноним)  06.01.2021, 15:38
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гость
Аньку в сраньку!
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