«Фу, вульгарщина»: Анна Седокова поразила своей сексуальностью

Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Анна Седокова поразила своей сексуальностью instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото и видео. На кадрах знаменитость предстала в черном аутфите: майка на тонких бретельках, которая оголяет пышную грудь, мини-шорты, ботфорты на каблуках и солнцезащитные очки. Соблазнительный образ Седокова дополнила распущенными волосами и массивными украшениями.

Под публикацией Анна призналась, что в таком виде она пришла на концерт к любимому исполнителю:

«Вчера было так красиво и музыкально. Спасибо @mmott23 Щепотка сумасшествия в нашу спокойную жизнь и новые краски в 2021. Я выбираю чувствовать эту жизнь. Наслаждаться ей. И сожалеть лишь о содеянном».

Некоторым поклонникам понравился смелый образ Седоковой, а другие фанаты осудили звезду за излишнюю откровенность:

«Вау, роковая женщина». «Фу, вульгарщина». «Замуж вышла, а ничего не поменялось». «Красотка! Восхищаюсь вами».

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