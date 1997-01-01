Минус 12 кг: Сиара показала, как выглядит ее тело после третьих родов
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Популярная исполнительница Сиара на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в белом меховом топе на тонких бретельках с глубоким декольте. Домашний наряд открывает не только плечи и ключицы артистки, но и приковывает взгляд к пышному бюсту.
Под публикацией Сиара похвасталась результатами, которых ей удалось достичь спустя 5 месяцев после родов:
«Очень горжусь тем, где я начинаю 2021 год! Я похудела на 28 фунтов! Это путешествие было легким, беззаботным и веселым! Особенно жонглирование жизнью мамы, работой, упражнениями и остальным!.. Осталось еще 20 фунтов!»
Поклонники восхитились внешним видом любимой певицы, и признались, что она мотивирует их работать над собой:
«28 фунтов? Ты очень крутая, мы все тобой гордимся, продолжай в том же духе».
Напомним, что в июле прошлого года Сиара родила третьего ребенка – сына Уина Харрисона Уилсона.
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