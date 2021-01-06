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Со слезами на глазах: Маша Ефросинина рассказала, что скучает по дочери

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина эмоционально рассказала подписчикам, что скучает по дочери.

Маша Ефросинина рассказала, что скучает по дочери
Маша Ефросинина рассказала, что скучает по дочери
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телезвезда Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательное видео. Знаменитость отвечала на вопросы фолловеров в stories, где один из фанатов спросил о обучении ее дочери. Маша со слезами на глазах ответила, что недавно Нана улетела в Канаду, а ее сердце просто разрывается:

«Два дня мне кажется, что я умираю. Я ничего не могу с собой поделать, но это жизнь».

Стоит отметить, что дочь Ефросининой не любила светские мероприятия, и даже просила, чтобы мама не публиковала ее фото в социальных сетях.

Поклонники выразили слова поддержки любимой телезвезде:

«Не плачь, Маруся, закончит учится приедет домой ...»

«Маша, если вашей дочери там хорошо, то надо радоваться».

«Маша вашей доченьке ещё тяжелее. Всё будет хорошо».

«Дівчинка розумна, тому все буде добре!!!!!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Юрий Горбунов  (аноним)  06.01.2021, 12:04
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Спасиба падрачил!
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