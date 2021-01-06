Со слезами на глазах: Маша Ефросинина рассказала, что скучает по дочери

Украинская телеведущая Маша Ефросинина эмоционально рассказала подписчикам, что скучает по дочери.

Маша Ефросинина рассказала, что скучает по дочери instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телезвезда Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательное видео. Знаменитость отвечала на вопросы фолловеров в stories, где один из фанатов спросил о обучении ее дочери. Маша со слезами на глазах ответила, что недавно Нана улетела в Канаду, а ее сердце просто разрывается:

«Два дня мне кажется, что я умираю. Я ничего не могу с собой поделать, но это жизнь».

Стоит отметить, что дочь Ефросининой не любила светские мероприятия, и даже просила, чтобы мама не публиковала ее фото в социальных сетях.

Поклонники выразили слова поддержки любимой телезвезде:

«Не плачь, Маруся, закончит учится приедет домой ...» «Маша, если вашей дочери там хорошо, то надо радоваться». «Маша вашей доченьке ещё тяжелее. Всё будет хорошо». «Дівчинка розумна, тому все буде добре!!!!!»

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