Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Жена Владимира Остапчука сообщила, что они переезжают в квартиру поскромнее

Комментариев: 0
Кристина Остапчук рассказала, почему ей и мужу пришлось отказаться от роскошного жилья.
Жена Владимира Остапчука сообщила, что они переезжают в квартиру поскромнее
Жена Владимира Остапчука сообщила, что они переезжают в квартиру поскромнее
instagram.com/kristygor

Супруга известного телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Остапчук рассказала подписчикам, что 2021 год для нее и мужа начался с кардинальных перемен.

Читай также: Вера Брежнева показала, как бы выглядела с лишними килограммами

Так, в Инстаграм-Сторис девушка написала, что скоро она и Владимир будут жить в новой квартире “поскромнее“. От нынешнего арендованного жилья пара решила отказаться так, как оно великовато для них. Кристина призналась, что Владимир хотел снимать просторную квартиру, чтобы у него могли оставаться дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Однако, бывшая жена ведущего запрещает ему видеться с детьми.

“Мы сейчас собираем вещи, потому что мы переезжаем в новую квартиру. Эта для нас великовата. Как вы знаете, мы брали такую большую, потому что планировали, что дети Владимира будут приходить к нам, но пока это не удается. Поэтому мы переезжаем в меньшую, но там есть место для всего“, - поделилась Остапчук.

Жена Владимира Остапчука сообщила, что они переезжают в квартиру поскромнее
Жена Владимира Остапчука сообщила, что они переезжают в квартиру поскромнее
скриншот

Кроме того, Кристина призналась, что она и Владимир сейчас не могут себе позволить купить собственное жилье. Пара пока живет в арендованной квартире, но собирает деньги на свой дом.

“Пока у нас нет денег. Как только насобираем, сразу купим и сделаем себе там уютное гнездышко“, - написала жена Остапчука.

Жена Владимира Остапчука сообщила, что они переезжают в квартиру поскромнее
Жена Владимира Остапчука сообщила, что они переезжают в квартиру поскромнее
скриншот

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Владимир Остапчук, Кристина Остапчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь