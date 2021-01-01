Кристина Остапчук рассказала, почему ей и мужу пришлось отказаться от роскошного жилья.

Супруга известного телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Остапчук рассказала подписчикам, что 2021 год для нее и мужа начался с кардинальных перемен.

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Так, в Инстаграм-Сторис девушка написала, что скоро она и Владимир будут жить в новой квартире “поскромнее“. От нынешнего арендованного жилья пара решила отказаться так, как оно великовато для них. Кристина призналась, что Владимир хотел снимать просторную квартиру, чтобы у него могли оставаться дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Однако, бывшая жена ведущего запрещает ему видеться с детьми.

“Мы сейчас собираем вещи, потому что мы переезжаем в новую квартиру. Эта для нас великовата. Как вы знаете, мы брали такую большую, потому что планировали, что дети Владимира будут приходить к нам, но пока это не удается. Поэтому мы переезжаем в меньшую, но там есть место для всего“, - поделилась Остапчук.

Жена Владимира Остапчука сообщила, что они переезжают в квартиру поскромнее скриншот

Кроме того, Кристина призналась, что она и Владимир сейчас не могут себе позволить купить собственное жилье. Пара пока живет в арендованной квартире, но собирает деньги на свой дом.

“Пока у нас нет денег. Как только насобираем, сразу купим и сделаем себе там уютное гнездышко“, - написала жена Остапчука.

Жена Владимира Остапчука сообщила, что они переезжают в квартиру поскромнее скриншот

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