В нижнем белье: Белла Хадид оголила свое роскошное тело

Американская модель Белла Хадид поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Белла Хадид оголила свое роскошное тело instagram.com/bellahadid

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Популярная супермодель Белла Хадид на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На черно-белом кадре знаменитость предстала в белом нижнем белье и черных перчатках. Сексуальный наряд продемонстрировал стройную фигуру девушки, а распущенные волосы и томный взгляд придали кадру еще большей пикантности. Под публикацией Белла призналась, что фото сделано для календаря крупного бренда Emporio Armani, где она стала мисс Январь.

Стоит отметить, что Хадид часто радует своих фанатов откровенными снимками, где показывает свое оголенное тело.

Поклонники с нетерпением ждут новых публикаций Беллы, чтобы осыпать модель комплиментами в комментариях:

«Белла, ты королева!» «Вау, ты выглядишь невероятно круто». «Очень сексуальная малышка». «Ты выглядишь, как сокровище». «Очень горячая девочка».

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