Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В нижнем белье: Белла Хадид оголила свое роскошное тело

Комментариев: 0
Американская модель Белла Хадид поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Белла Хадид оголила свое роскошное тело
Белла Хадид оголила свое роскошное тело
instagram.com/bellahadid

Читай также: «Это семейное»: Лилия Ребрик показала своих родителей

Популярная супермодель Белла Хадид на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На черно-белом кадре знаменитость предстала в белом нижнем белье и черных перчатках. Сексуальный наряд продемонстрировал стройную фигуру девушки, а распущенные волосы и томный взгляд придали кадру еще большей пикантности. Под публикацией Белла призналась, что фото сделано для календаря крупного бренда Emporio Armani, где она стала мисс Январь.

Стоит отметить, что Хадид часто радует своих фанатов откровенными снимками, где показывает свое оголенное тело.

Поклонники с нетерпением ждут новых публикаций Беллы, чтобы осыпать модель комплиментами в комментариях:

«Белла, ты королева!»

«Вау, ты выглядишь невероятно круто».

«Очень сексуальная малышка».

«Ты выглядишь, как сокровище».

«Очень горячая девочка».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Белла Хадид, Белла Хадид 2020, Белла Хадид модель, Белла Хадид фото, Белла Хадид инстаграм, Белла Хадид новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь