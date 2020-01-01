Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева показала располневшую фигуру после новогодних праздников.

Вера Брежнева показала, как бы выглядела с лишними килограммами instagram.com/ververa

Бывшая участница группы “ВИА Гра“, украинская певица, актриса, ведущая и общественный деятель Вера Брежнева удивила поклонников новой фотографией в соцсети. Звезда засветила располневшую фигуру после новогодних праздников.

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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 38-летняя исполнительница обнародовала шутливый снимок, который сделала с помощью одного из фильтров. На фото Вера продемонстрировала “лишние килограммы“ и с юмором подписала, что так она выглядит спустя 4 дня после празднования Нового года.

Вера Брежнева показала располневшую фигуру после новогодних праздников скриншот

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