Вера Брежнева показала, как бы выглядела с лишними килограммами
Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева показала располневшую фигуру после новогодних праздников.
Бывшая участница группы “ВИА Гра“, украинская певица, актриса, ведущая и общественный деятель Вера Брежнева удивила поклонников новой фотографией в соцсети. Звезда засветила располневшую фигуру после новогодних праздников.
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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 38-летняя исполнительница обнародовала шутливый снимок, который сделала с помощью одного из фильтров. На фото Вера продемонстрировала “лишние килограммы“ и с юмором подписала, что так она выглядит спустя 4 дня после празднования Нового года.
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