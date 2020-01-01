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«Приняла все недостатки»: жена Влада Ямы рассказала, чем покорила звездного танцора

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Жена украинского хореографа Лилиана Яма поделилась с подписчиками секретами из личной жизни.

Жена Влада Ямы рассказала, чем покорила звездного танцора
Жена Влада Ямы рассказала, чем покорила звездного танцора
instagram.com/liliya_yama

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Звездная супруга Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с мужем. На кадрах знаменитости крепко обнимаются и веселятся на Дне рождении сына. Пара выглядит очень счастливо и гармонично вместе. Под публикацией Лилиана рассказала, как ей удалось построить крепкие отношения с Владом:

«Три секрета наших гармоничных отношений.😍👌🏻

#1 ✔️Чувство юмора.  Мы понимаем шутки, иногда даже колкие в свой адрес,☝️ и можем посмеяться над недостатками друг друга.

#2 ✔️Чувствовать, что мы на одной волне в любой ситуации. 

#3 ✔️Взаимоуважение и принятие того, чем занимается каждый из членов семьи. Принимая все недостатки и не пытаясь переделывать друг друга под себя☝️💪🏼».

Поклонникам понравились милые семейных снимки, и они рассыпались в комплиментах:

«Красивые и счастливые❤️».

«Дуже гарна пара👍».

«Какие вы офигенные! 😍🤗🔥»

«Ещë вы очень гармонично друг друга дополняете😍💕».

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Источник: ivonа bigmir)net

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