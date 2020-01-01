«Приняла все недостатки»: жена Влада Ямы рассказала, чем покорила звездного танцора
Читай также: В латексе: Настя Каменских в мини-платье взорвала Сеть
Звездная супруга Лилиана Яма на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с мужем. На кадрах знаменитости крепко обнимаются и веселятся на Дне рождении сына. Пара выглядит очень счастливо и гармонично вместе. Под публикацией Лилиана рассказала, как ей удалось построить крепкие отношения с Владом:
«Три секрета наших гармоничных отношений.😍👌🏻
#1 ✔️Чувство юмора. Мы понимаем шутки, иногда даже колкие в свой адрес,☝️ и можем посмеяться над недостатками друг друга.
#2 ✔️Чувствовать, что мы на одной волне в любой ситуации.
#3 ✔️Взаимоуважение и принятие того, чем занимается каждый из членов семьи. Принимая все недостатки и не пытаясь переделывать друг друга под себя☝️💪🏼».
Поклонникам понравились милые семейных снимки, и они рассыпались в комплиментах:
«Красивые и счастливые❤️».
«Дуже гарна пара👍».
«Какие вы офигенные! 😍🤗🔥»
«Ещë вы очень гармонично друг друга дополняете😍💕».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил