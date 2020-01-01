В латексе: Настя Каменских в мини-платье взорвала Сеть
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в неожиданном образе. На кадрах знаменитость запечатлена в черном коротеньком латексном платье с розовыми вставками. Эффектный образ артистка дополнила перчатками, ботфортами на каблуках, высоким пучком на голове и ярким макияжем.
Под публикацией Настя рассказала о грандиозном шоу «Маска», в котором приняла участие:
«Это какое-то невероятное сочетание самых ярких красок, музыки, сказочных образов и декораций! 😍
Невозможно передать словами, насколько это красиво и феерично! Нужно только увидеть самому! ✔️»
Поклонники восхитились внешним видом Каменских, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Шикарна🔥🔥🔥».
«Секси🔥».
«Красотуличка, крутышечка💔💔💔».
«Невероятная».
«Бомбезно!»
«Какой редкий цветок у Потапа растет».
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