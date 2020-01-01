4 января певица Таюне отметила 46-летие.

"Можно смотреть вечно": Олег Винник публично поздравил жену с днем рождения instagram.com/taunetaisia

В понедельник, 4 января, бэк-вокалистка и жена Олега Винника, украинская певица Таюне (настоящее имя - Таисия Святко) отметила день рождения. Артистке исполнилось 46 лет.

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По случаю праздника звездный муж именинницы решил посвятить ей трогательный пост на своей странице в Инстаграм. Винник опубликовал снимок Таюне, где она позировала в стильном черном платье на фоне красной ковровой дорожки.

“Оказывается не только на огонь и воду можно смотреть вечно. Очаровательная Таюне, С Днём Рождения!🌹🌹🌹🥂❤️ 💛💙Многая, Счастливая Лета!!!“, - подписал фото Олег.

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