Певица Дуа Липа позировала для свежего номера Vogue.

В платье с глубоким декольте: Дуа Липа появилась на обложке Vogue в образе блондинки instagram.com/dualipa

Известная британская певица и модель косовского происхождения Дуа Липа сообщила поклонникам отличную новость. Она украсила свежий выпуск популярного глянца Vogue.

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На своей странице в Инстаграм 25-летняя артистка показала, в каком образе появилась на обложке журнала. Девушка перевоплотилась в супермодель Линду Евангелисту. На снимке Дуа Липа запечатлена в коротком светлом парике и в блестящем черном платье с эффектным декольте.

“Начинаю 2021 год, как настоящий хамелеон! Спасибо @edward_enninful, я никогда не забуду всю любовь и поддержку, которые вы мне оказывали на протяжении всей моей карьеры, а также за то, что подарили мне мою вторую обложку британского Vogue!! Это была такая мечта, и мне повезло, что я поработала с настоящими легендами“, - прокомментировала публикацию певица.

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