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На сеновале: Тина Кароль запостила кокетливое видео

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Певица Тина Кароль поделилась кадрами с отдыха в Карпатах.
На сеновале: Тина Кароль запостила кокетливое видео
На сеновале: Тина Кароль запостила кокетливое видео
instagram.com/_fantina

Народная артистка Украины, знаменитая певица, ведущая и тренер вокального шоу “Голос країни“ Тина Кароль поделилась с поклонниками игривым роликом с отдыха в Карпатах.

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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 35-летняя исполнительница разместила кокетливое видео, где она позировала на сеновале. На кадрах Тина запечатлена без макияжа в коричневой шубе, лежа на на вышитых полотенцах.

“На сеновале. Приходи!“, - с юмором сказала в видео Кароль.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: ivonа bigmir)net

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