Alekseev запостил новое фото со своей девушкой из "ВИА Гры"

Украинский певец Alekseev показал селфи со своей возлюбленной Ульяной Синецкой.

Украинский исполнитель Никита Алексеев (Alekseev) все чаще публикует романтические кадры со своей возлюбленной, солисткой трио “ВИА Гры“ Ульяной Синецкой.

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Долгое время в Сети ходили слухи, что пара рассталась. Но на кануне Нового года на своей странице в Инстаграм 27-летний артист разместил нежное видео, где он и Ульяна пишут список желаний.

А на днях Alekseev обнародовал новое селфи со своей девушкой. Никита в белой футболке обнимал и прижимался к Синецкой. А Ульяна запечатлена на фото в белом топе и клетчатом пиджаке.

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