Alekseev запостил новое фото со своей девушкой из "ВИА Гры"
Украинский исполнитель Никита Алексеев (Alekseev) все чаще публикует романтические кадры со своей возлюбленной, солисткой трио “ВИА Гры“ Ульяной Синецкой.
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Долгое время в Сети ходили слухи, что пара рассталась. Но на кануне Нового года на своей странице в Инстаграм 27-летний артист разместил нежное видео, где он и Ульяна пишут список желаний.
А на днях Alekseev обнародовал новое селфи со своей девушкой. Никита в белой футболке обнимал и прижимался к Синецкой. А Ульяна запечатлена на фото в белом топе и клетчатом пиджаке.
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