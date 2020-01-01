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Alekseev запостил новое фото со своей девушкой из "ВИА Гры"

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Украинский певец Alekseev показал селфи со своей возлюбленной Ульяной Синецкой.

Украинский исполнитель Никита Алексеев (Alekseev) все чаще публикует романтические кадры со своей возлюбленной, солисткой трио “ВИА Гры“ Ульяной Синецкой.

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Долгое время в Сети ходили слухи, что пара рассталась. Но на кануне Нового года на своей странице в Инстаграм 27-летний артист разместил нежное видео, где он и Ульяна пишут список желаний.

А на днях Alekseev обнародовал новое селфи со своей девушкой. Никита в белой футболке обнимал и прижимался к Синецкой. А Ульяна запечатлена на фото в белом топе и клетчатом пиджаке.

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Теги: Alekseev, Ульяна Синецкая, ВИА Гра
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Источник: ivonа bigmir)net

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