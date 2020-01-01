46-летняя актриса Пенелопа Крус снялась в черном купальнике от бренда Chanel.

Пенелопа Крус засветила фигуру в купальнике и прозрачном халатике instagram.com/penelopecruzoficial

Знаменитая испанская актриса и модель, обладательница “Оскара“ Пенелопа Крус поделилась с пользователями Сети откровенным кадром из фотосессии для бренда Chanel.

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На своей странице в Инстаграм 46-летняя звезда фильма “Вики Кристина Барселона“ обнародовала черно-белый кадр, где она демонстрировала на камеру идеальную фигуру и длинными ножками в черном раздельном купальнике и прозрачном халатике.

Пенелопа Крус засветила фигуру в купальнике и прозрачном халатике instagram.com/penelopecruzoficial

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