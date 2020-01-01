Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

MONATIK показал, как проводит время с детьми на дорогом курорте

Комментариев: 0
Певец Дмитрий Монатик позировал с сыновьями на фоне пальм и океана.
MONATIK показал, как проводит время с детьми на дорогом курорте
MONATIK показал, как проводит время с детьми на дорогом курорте
instagram.com/monatik_official

Знаменитый украинский исполнитель, танцор, продюсер и тренер вокального шоу “Голос країни“ Дмитрий Монатик (MONATIK) вместе с женой и детьми отправился на новогодние каникулы на один из дорогих заграничных курортов.

Читай также: Анна Ризатдинова подсказала, как прийти в форму после новогодних праздников

На своей странице в Инстаграм певец решил показать, как проводит время с сыновьями во время отпуска. Монатик опубликовал снимок, где вместе с Платоном и Даниилом позировал на балконе. Звездное семейство осматривало пейзажный вид возле гостиницы. Мальчики и их звездный отец позировали на фоне пальм, бассейна, песка и океана.

“День, когда все остановилось.
Когда работают только сердца
и выгорает фиолетовый из под уставших век.
Привет тот, кто протер глаза, а оказалось - это не приснилось.
Привет, самый счастливый во Вселенной человек“, - подписал семейный кадр артист.

MONATIK показал, как проводит время с детьми на дорогом курорте
MONATIK показал, как проводит время с детьми на дорогом курорте
instagram.com/monatik_official

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: MONATIK
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь