MONATIK показал, как проводит время с детьми на дорогом курорте
Знаменитый украинский исполнитель, танцор, продюсер и тренер вокального шоу “Голос країни“ Дмитрий Монатик (MONATIK) вместе с женой и детьми отправился на новогодние каникулы на один из дорогих заграничных курортов.
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На своей странице в Инстаграм певец решил показать, как проводит время с сыновьями во время отпуска. Монатик опубликовал снимок, где вместе с Платоном и Даниилом позировал на балконе. Звездное семейство осматривало пейзажный вид возле гостиницы. Мальчики и их звездный отец позировали на фоне пальм, бассейна, песка и океана.
“День, когда все остановилось.
Когда работают только сердца
и выгорает фиолетовый из под уставших век.
Привет тот, кто протер глаза, а оказалось - это не приснилось.
Привет, самый счастливый во Вселенной человек“, - подписал семейный кадр артист.
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