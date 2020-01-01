Певец Дмитрий Монатик позировал с сыновьями на фоне пальм и океана.

MONATIK показал, как проводит время с детьми на дорогом курорте instagram.com/monatik_official

Знаменитый украинский исполнитель, танцор, продюсер и тренер вокального шоу “Голос країни“ Дмитрий Монатик (MONATIK) вместе с женой и детьми отправился на новогодние каникулы на один из дорогих заграничных курортов.

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На своей странице в Инстаграм певец решил показать, как проводит время с сыновьями во время отпуска. Монатик опубликовал снимок, где вместе с Платоном и Даниилом позировал на балконе. Звездное семейство осматривало пейзажный вид возле гостиницы. Мальчики и их звездный отец позировали на фоне пальм, бассейна, песка и океана.

“День, когда все остановилось.

Когда работают только сердца

и выгорает фиолетовый из под уставших век.

Привет тот, кто протер глаза, а оказалось - это не приснилось.

Привет, самый счастливый во Вселенной человек“, - подписал семейный кадр артист.

MONATIK показал, как проводит время с детьми на дорогом курорте instagram.com/monatik_official

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