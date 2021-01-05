«Теперь всегда с Тиной»: Юлия Санина набила тату в честь Тины Кароль
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Фронтвумен группы «The Hardkiss» Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в голубой рубашке, с выразительным макияжем и распущенными волосами, однако внимание приковывает рука артистки, на которой виднеется новая татуировка. На руке изображены силуэты Юлии и Тины Кароль, а рядом подпись «Я не боюсь. Я вільна». Судя по всему, тату посвящено композиции, которую артистки спели дуэтом.
Свою публикацию Санина лаконично подписала:
«Я вільна❤️».
Поклонники восхитились неожиданным поступком Юлии, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Очень красиво, но очень надеюсь, что это временный рисунок».
«Как красиво!»
«Очень круто».
«Какая красота».
«Теперь ты всегда с Тиной».
Не смогла пройти мимо и сама Тина Кароль, которая оставила комментарий под публикацией:
«МОЯ».
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