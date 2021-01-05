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«Теперь всегда с Тиной»: Юлия Санина набила тату в честь Тины Кароль

Комментариев: 1
Украинская певица Юлия Санина поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Юлия Санина набила тату в честь Тины Кароль
Юлия Санина набила тату в честь Тины Кароль
instagram.com/the_hardkiss

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Фронтвумен группы «The Hardkiss» Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в голубой рубашке, с выразительным макияжем и распущенными волосами, однако внимание приковывает рука артистки, на которой виднеется новая татуировка. На руке изображены силуэты Юлии и Тины Кароль, а рядом подпись «Я не боюсь. Я вільна». Судя по всему, тату посвящено композиции, которую артистки спели дуэтом.

Свою публикацию Санина лаконично подписала:

«Я вільна❤️».

Поклонники восхитились неожиданным поступком Юлии, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Очень красиво, но очень надеюсь, что это временный рисунок».

«Как красиво!»

«Очень круто».

«Какая красота».

«Теперь ты всегда с Тиной».

Не смогла пройти мимо и сама Тина Кароль, которая оставила комментарий под публикацией:

«МОЯ».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.01.2021, 18:27
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гость
Тату набила, теперь вдвоём на зону!
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