«Теперь всегда с Тиной»: Юлия Санина набила тату в честь Тины Кароль

Украинская певица Юлия Санина поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Юлия Санина набила тату в честь Тины Кароль instagram.com/the_hardkiss

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Фронтвумен группы «The Hardkiss» Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в голубой рубашке, с выразительным макияжем и распущенными волосами, однако внимание приковывает рука артистки, на которой виднеется новая татуировка. На руке изображены силуэты Юлии и Тины Кароль, а рядом подпись «Я не боюсь. Я вільна». Судя по всему, тату посвящено композиции, которую артистки спели дуэтом.

Свою публикацию Санина лаконично подписала:

«Я вільна❤️».

Поклонники восхитились неожиданным поступком Юлии, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Очень красиво, но очень надеюсь, что это временный рисунок». «Как красиво!» «Очень круто». «Какая красота». «Теперь ты всегда с Тиной».

Не смогла пройти мимо и сама Тина Кароль, которая оставила комментарий под публикацией:

«МОЯ».

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