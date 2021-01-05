«Уберите детей от экранов»: Снежана Бабкина в одних трусах показала танец ягодицами

Украинский музыкант Сергей Бабкин поделился с подписчиками пикантным видеороликом.

Снежана Бабкина в одних трусах показала танец ягодицами instagram.com/snezhana_babkina

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Популярный исполнитель Сергей Бабкин на своей странице в Инстаграм опубликовал интимное видео. На черно-белых кадрах звездная супруга Снежана Бабкина в майке и трусах странно двигается, покачивая своими ягодицами. Такой откровенный ролик знаменитость решил показать в дополнении к соблазнительному снимку супруги. Совсем недавно Снежана на своей странице в Инстаграм поделилась фото, где обнаженная занималась йогой.

Под публикацией Сергей написал так:

«Ещё один подарок лично от меня.

И всем завидующим!

Уберите детей от экранов!

18+ 😂».

Некоторые поклонники восхитились открытостью звездной семьи, а другие – осудили за излишнюю откровенность:

«Зачем это показывать на всеобщее обозрение». «Танцы или эпилепсия?» «Самые жизнерадостные люди». «Вы супер!» «Вы красавчики!» «Боже, как забавно! Смеюсь от души».

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