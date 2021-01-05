«Уберите детей от экранов»: Снежана Бабкина в одних трусах показала танец ягодицами
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Популярный исполнитель Сергей Бабкин на своей странице в Инстаграм опубликовал интимное видео. На черно-белых кадрах звездная супруга Снежана Бабкина в майке и трусах странно двигается, покачивая своими ягодицами. Такой откровенный ролик знаменитость решил показать в дополнении к соблазнительному снимку супруги. Совсем недавно Снежана на своей странице в Инстаграм поделилась фото, где обнаженная занималась йогой.
Под публикацией Сергей написал так:
«Ещё один подарок лично от меня.
И всем завидующим!
Уберите детей от экранов!
18+ 😂».
Некоторые поклонники восхитились открытостью звездной семьи, а другие – осудили за излишнюю откровенность:
«Зачем это показывать на всеобщее обозрение».
«Танцы или эпилепсия?»
«Самые жизнерадостные люди».
«Вы супер!»
«Вы красавчики!»
«Боже, как забавно! Смеюсь от души».
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