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«Уберите детей от экранов»: Снежана Бабкина в одних трусах показала танец ягодицами

Комментариев: 2
Украинский музыкант Сергей Бабкин поделился с подписчиками пикантным видеороликом.

Снежана Бабкина в одних трусах показала танец ягодицами
Снежана Бабкина в одних трусах показала танец ягодицами
instagram.com/snezhana_babkina

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Популярный исполнитель Сергей Бабкин на своей странице в Инстаграм опубликовал интимное видео. На черно-белых кадрах звездная супруга Снежана Бабкина в майке и трусах странно двигается, покачивая своими ягодицами. Такой откровенный ролик знаменитость решил показать в дополнении к соблазнительному снимку супруги. Совсем недавно Снежана на своей странице в Инстаграм поделилась фото, где обнаженная занималась йогой.

Под публикацией Сергей написал так:

«Ещё один подарок лично от меня.
И всем завидующим!
Уберите детей от экранов!
18+ 😂».

Некоторые поклонники восхитились открытостью звездной семьи, а другие – осудили за излишнюю откровенность:

«Зачем это показывать на всеобщее обозрение».

«Танцы или эпилепсия?»

«Самые жизнерадостные люди».

«Вы супер!»

«Вы красавчики!»

«Боже, как забавно! Смеюсь от души».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.01.2021, 17:16
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гость
Ох, сучище бесстыжее, в рот тебя и ж..о...п..у е..б...а...т..ь.
гость  (аноним)  05.01.2021, 17:12
Оценка:  +1
гость
Уберите детей, Снежана глисту высирает!
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