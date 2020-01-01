«Как дочка с папой»: Настю Каменских раскритиковали за фото с Потапом

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками семейным снимком.

Настю Каменских раскритиковали за фото с Потапом instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала милое селфи. На кадре знаменитость запечатлена со своим мужем – продюсером Потапом. Судя по всему, фото было сделано во время совместной прогулки. Настя надела красную толстовку в сочетании с белой жилеткой, а Потап – черную кожаную куртку. Артистка предстала без макияжа, с высоким пучком на голове, продемонстрировав свою естественную красоту.

Стоить отметить, что Каменских часто радует фанатов не только снимками со съемок, но и моментами из личной жизни. Фолловеры активно следят за жизнью знаменитости, комментируя каждую публикацию.

Некоторым поклонникам понравился семейный снимок, а другие – раскритиковали фото:

«Как дочка с папой». «Потап постарел на 10 лет из-за того, что похудел». «Когда уже рожать то будешь? В 50 собираешься рожать?»

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