Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Как дочка с папой»: Настю Каменских раскритиковали за фото с Потапом

Комментариев: 0
Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками семейным снимком.

Настю Каменских раскритиковали за фото с Потапом
Настю Каменских раскритиковали за фото с Потапом
instagram.com/kamenskux

Читай также: «Похожа на цыганку»: Светлана Лобода поразила своим внешним видом

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала милое селфи. На кадре знаменитость запечатлена со своим мужем – продюсером Потапом. Судя по всему, фото было сделано во время совместной прогулки. Настя надела красную толстовку в сочетании с белой жилеткой, а Потап – черную кожаную куртку. Артистка предстала без макияжа, с высоким пучком на голове, продемонстрировав свою естественную красоту.

Стоить отметить, что Каменских часто радует фанатов не только снимками со съемок, но и моментами из личной жизни. Фолловеры активно следят за жизнью знаменитости, комментируя каждую публикацию.

Некоторым поклонникам понравился семейный снимок, а другие – раскритиковали фото:

«Как дочка с папой».

«Потап постарел на 10 лет из-за того, что похудел».

«Когда уже рожать то будешь? В 50 собираешься рожать?»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, Настя Каменских 2020, Настя Каменских певица, Настя Каменских Потап, Настя Каменских фото, Настя Каменских инстагарм, Настя Каменских новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь